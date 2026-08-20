Mưa ở miền Bắc, miền Trung diễn biến rất phức tạp

Đêm qua và sáng sớm nay (20/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa trên 150mm như trạm Khe Lá (Nghệ An) 150.4mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 156.4mm.

Dự báo tại miền Bắc hôm nay, mưa có dấu hiệu giảm, chỉ còn các cơn mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa trong ngày và đêm nay từ 10-30mm. Một số khu vực có thể mưa to trên 70mm.

Hà Nội hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-33 độ.

Sang ngày và đêm 21/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, khu vực ven biển Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi mưa rất to trên 120mm.

Hôm nay (20/8), vùng mưa lớn tập trung từ Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ.

Từ ngày 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Diễn biến mưa dông ở khu vực này có liên hệ chặt chẽ với hoạt động của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Vì vậy, cần cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

Tại Thanh Hoá đến Quảng Bình cũ tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này. Dự báo, hôm nay và ngày mai (20-21/8), khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ ngày 22/8, mưa lớn còn tiếp tục ở Thanh Hoá, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Bình cũ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Ngoài ra, tại Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày và đêm nay cũng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, có nơi mưa to trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo những ngày tới, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.