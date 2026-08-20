Tổng thống Mỹ Trump: Tình hình Iran đang rất tốt

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (19/8) cho biết tình hình Iran hiện đang "rất tốt", trong bối cảnh ông chỉ đạo tạm dừng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Tehran, và eo biển Hormuz vẫn là điểm căng thẳng then chốt trong cuộc chiến đang diễn ra.

"Hiện tại, tôi nghĩ tình hình rất tốt", ông Trump nói với các phóng viên, ám chỉ các cuộc đàm phán có thể bắt đầu lại "vào một thời điểm nào đó".

Tổng thống Mỹ một lần nữa nhắc lại tuyên bố của mình, rằng Washington đang "nắm giữ" và "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là một trong những điểm nóng then chốt của cuộc xung đột Mỹ - Iran. Iran đã hạn chế hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này kể từ khi giao tranh bắt đầu, gây gián đoạn tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Thỉnh thoảng họ phóng máy bay không người lái", ông Trump nói, đề cập đến những hành động mà Iran bị cáo buộc nhằm cản trở hoạt động hàng hải qua eo biển. Ông cũng cảnh báo "không phải ai cũng sẽ đi qua được".

Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định mục tiêu hàng đầu của Mỹ là ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi chính quyền Washington tiếp tục cân nhắc các bước đi tiếp theo trong cuộc xung đột.

Những phát biểu mới nhất được Tổng thống Mỹ Trump đưa ra một ngày sau khi ông dường như thay đổi cách tiếp cận, yêu cầu các phái viên của chính quyền tạm dừng đàm phán với Iran, theo một quan chức Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Trump cho biết không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra với Iran và khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở, trái ngược với tuyên bố của Iran, rằng tuyến đường thủy quan trọng này vẫn đóng đối với hoạt động vận chuyển hàng hải.

"Hiện không có cuộc đàm phán hay trao đổi nào đang diễn ra, hoặc được lên kế hoạch với Cộng hòa Hồi giáo Iran", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ đồng thời khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở và hoạt động bình thường, trong khi Iran tiếp tục tuyên bố tuyến đường thủy này bị đóng đối với hoạt động vận tải biển.

"Lệnh phong tỏa hải quân vẫn đang được duy trì đầy đủ. Eo biển Hormuz vẫn mở và hoạt động bình thường. Tất cả các thủy lôi đã được gỡ bỏ hoặc phá hủy", ông Trump nói thêm.

Triển vọng đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần sáu tháng ngày càng trở nên mong manh. Những lo ngại về khả năng khủng hoảng tiếp tục kéo dài đã khiến giá dầu tăng trở lại, trong khi thị trường chứng khoán chịu sức ép do giới đầu tư lo ngại tác động lâu dài đối với lạm phát và nền kinh tế toàn cầu.

Cuộc xung đột bắt đầu bằng các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel nhằm vào Iran. Tehran tiếp tục cảnh báo về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, trong khi Washington để ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công nếu đàm phán không đạt được một giải pháp lâu dài.