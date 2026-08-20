Quyết định sốc từ Harry và Meghan

Harry và Meghan trở về Anh sau 6 năm

Ngày 20/8, truyền thông Âu - Mỹ đồng loạt đưa tin Hoàng tử Harry và Meghan Markle dự kiến trở lại Anh trong tháng 8 này, khép lại hành trình “Megxit” gây rúng động toàn cầu kéo dài hơn 6 năm.

Theo Daily Mail, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex được cho là trở về trong “khoảng thời gian dài”. Họ còn lên kế hoạch đăng ký cho hai con Archie và Lilibet nhập học tại một trường ở Anh.

Hoàng tử Harry và Meghan Markle dự kiến dẫn con trở về Anh trong tháng 8. Ảnh: IG

Nguồn tin tiết lộ gia đình Sussex sẽ chuyển đến nơi ở không thuộc Hoàng gia Anh, cũng không trở lại với công việc trong cung điện. Căn biệt thự ở Montecito, California (Mỹ) và ngôi nhà khác ở Bồ Đào Nha đều được giữ lại, chưa có ý định rao bán.

Page Six khẳng định việc trở lại Anh sinh sống vốn không nằm trong dự tính của vợ chồng Sussex. Harry và Meghan chỉ mới quyết định rời xứ cờ hoa vào đầu tháng này, vài tuần sau cuộc hội ngộ với Vua Charles vào tháng 7. Trong khi đó, theo Daily Mail, không có bất kỳ đề cập hay thảo luận nào về chủ đề này khi Nhà vua gặp gia đình con trai út tại Highgrove.

Lịch trình trước đó của Harry là về Anh vào tháng 9 để tham dự lễ trao giải WellChild Awards và dự kiến tạm trú tại một căn phòng trong Cung điện Buckingham.

Người đứng đầu Hoàng gia Anh cũng mới chỉ được thông báo về kế hoạch của con trai út vào ngày 16/8. Hoàng tử William và Công nương Kate cũng đã hay tin.

Lý do cho thay đổi đột ngột này là để gần gũi hơn với Vua Charles và cho các con có cơ hội gần gũi hơn với gia đình Hoàng gia.

“Tôi biết Vua Charles là một trong những lý do quan trọng nhất cho sự trở lại của họ… Người thân và bạn bè của họ ở Anh rất đông. Họ vẫn duy trì mối quan hệ gắn bó với những người đó”, một nguồn tin thân cận nói với Page Six.

Tuy nhiên, nguồn tin không chắc về khả năng Archie và Lilibet được thường xuyên gặp gỡ ba con của vợ chồng xứ Wales. Mối quan hệ giữa William và Harry vẫn “căng như dây đàn” suốt nhiều năm qua.

Vua Charles được cho là hoan nghênh cơ hội được gặp gỡ gia đình Sussex nhiều hơn, nhưng chỉ với tư cách riêng tư, cá nhân. Ông không có ý định khôi phục vai trò và địa vị của vợ chồng con trai út trong Hoàng gia.

Archie và Lilibet dự kiến nhập học trường mới vào tháng 9. Địa chỉ nhà mới của Harry và Meghan chưa được tiết lộ vì lý do riêng tư.

Vua Charles chỉ mới biết ý định và hoan nghênh gia đình con trai út trở về. Ảnh: Getty Images

Người khó xử nhất

Tom Sykes, phóng viên Hoàng gia của tờ The Daily Beast, nhận định việc Harry và Meghan kết thúc “Megxit” đẩy William vào tình huống khó xử. Ông cho rằng xét đến mối bất hòa kéo dài giữa hai anh em, động thái này tạo ra “chuỗi” thách thức lớn hơn nữa đối với Thân vương xứ Wales.

“Đây là cú tát mạnh vào mặt William, đồng thời cũng tạo ra những rủi ro nghiêm trọng đối với chế độ quân chủ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Charles mời Harry tham gia cùng gia đình Hoàng gia vào dịp Giáng sinh? Điều gì sẽ xảy ra nếu Harry muốn góp mặt trong các sự kiện kỷ niệm Ngày Tưởng niệm (11/11)?”, ông Sykes nói với Page Six.

Chuyên gia nói thêm không có khả năng Vua Charles không biết việc con trai út trở về. Theo ông, việc Vua Charles để bản thân “bị thao túng để chào đón họ trở về nhà” là một tình huống nguy hiểm. Ông Sykes còn nhấn mạnh cố Nữ hoàng Elizabeth II không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.

Hoàng tử William được cho là người khó xử nhất khi em trai trở về. Ảnh: Getty Images

Ở chiều ngược lại, chuyên gia tin việc trở về Anh là khoảnh khắc quan trọng đối với Harry và Meghan, cũng như hai con của họ.

Người dẫn podcast The Royalist cho biết từng nghi ngờ có điều gì đó đang diễn ra với cặp đôi, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nó có quy mô lớn và diễn ra nhanh đến vậy.

Ông Sykes đánh giá việc vợ chồng Sussex trở lại Anh vào cuối tháng là điều khá bất thường. Động thái này cho thấy cuộc sống ở Mỹ không diễn ra theo cách họ nghĩ, thậm chí không loại trừ khả năng có động cơ tài chính đằng sau quyết định bất ngờ trên.

“Tôi nghĩ nếu có một hợp đồng trị giá 100 triệu USD khác được đặt trên bàn, họ sẽ không vội vã trở về nhà”, Sykes nói.

Harry và Meghan chưa chính thức lên tiếng về việc sắp trở về Anh. Tuy vậy, thông tin này khiến dư luận xôn xao vì hơn 6 năm trước, họ ra đi trong ồn ào.

Năm 2020, sau quá trình xem xét kéo dài 12 tháng, cố Nữ hoàng Elizabeth II xác nhận vợ chồng Sussex không tiếp tục thực hiện các trách nhiệm phục vụ công chúng. Harry sau đó bị tước các chức danh quân sự danh dự. Cặp đôi chuyển hẳn sang Mỹ vào tháng 3 cùng năm.

Trong thời gian sống tại Anh, Meghan từng đối mặt với các cáo buộc bắt nạt nhân viên Hoàng gia, thậm chí bị đặt biệt danh “Nữ công tước Khó tính”. Meghan kịch liệt phủ nhận và tuyên bố đây là chiến dịch bôi nhọ có tổ chức nhằm vào cô.

Sau khi rời đi, mối quan hệ giữa Harry với cha và anh trai ngày càng căng thẳng. William và Kate được cho là tổn thương bởi những nội dung Harry đề cập trong hồi ký Spare, cùng các phát ngôn của anh trong chương trình Netflix và cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey. Theo các nguồn tin, hai anh em không nói chuyện với nhau suốt nhiều năm qua.

Chuyên gia nghi ngờ Harry và Meghan có động cơ tài chính khi đột ngột quyết định trở về Anh. Ảnh: AP

Trong khi đó, quan hệ giữa Vua Charles và Harry có dấu hiệu cải thiện. Vào tháng 7, Harry, Meghan cùng hai con có cuộc gặp riêng với Nhà vua tại Highgrove House. Đây là lần đầu Charles gặp lại Archie và Lilibet sau bốn năm, được xem là bước tiến trong quá trình hàn gắn tình cha con.

Theo các nguồn tin, Harry nhớ cuộc sống tại Anh và mong các con được trải nghiệm cuộc sống ở quê hương mình. Anh cũng hy vọng Vua Charles cùng tham dự và khai mạc Đại hội thể thao Invictus Games vào mùa hè năm 2027.