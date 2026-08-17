6 tỉnh thành là tâm điểm của mưa lớn, lũ trên các sông miền Bắc dâng cao

6 tỉnh thành là tâm điểm của mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay (17/8), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 17/8 đến ngày 19/8, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 60-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Nhiều khu vực ở miền BẮc chuyển mưa dông, nhiệt giảm mạnh từ ngày mai. Ảnh: N.H

Ngoài ra, trong chiều và đêm 17/8, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Từ đêm 19/8 đến ngày 21/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 90-160mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Lào Cai, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm (tổng lượng mưa cả đợt tính từ đêm 17/8 đến hết ngày 21/8 phổ biến từ 150-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 450mm/đợt; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn phổ biến từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm/đợt). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội 10 ngày tới.

Theo dự báo, từ ngày 18-21/8, thời tiết Hà Nội nhiều mây, có mưa dông. Ngày 18/8, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ C, thấp nhất 27 độ C, có mưa dông. Ngày 19/8, nhiệt độ giảm, dao động 26-30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa to. Ngày 20 và 21/8, nhiệt độ cao nhất lần lượt khoảng 31 độ C và 33 độ C, thấp nhất 25 độ C; trời nhiều mây, có mưa vừa.

Từ ngày 22/8, Hà Nội tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ C, thấp nhất 26 độ C. Trong các ngày 23-26/8, thời tiết chủ đạo là có mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất giảm dần từ 33 độ C ngày 23/8 xuống khoảng 30°C trong hai ngày 25-26/8. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 26-27 độ C. Trong thời gian có mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo lũ trên các sông lên nhanh, Hà Nội ra công điện ứng phó mưa lớn

Cơ quan khí tượng cho biết, hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1.

Từ ngày 18 đến 21/8, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ lên mức BĐ1-BĐ2; thượng lưu các sông chính ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh; các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1; đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh còn ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội vừa ban hành Công điện số 06/CĐ-BCH ngày 16/8/2026, yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các phường, xã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

UBND các phường, xã được yêu cầu theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết và diễn biến mưa lũ để kịp thời thông tin, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh.

Đặc biệt, các địa phương phải khẩn trương kiểm tra, rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, nơi có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, nhất là những nơi đã xảy ra mưa lớn. Trên cơ sở đó, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết.

Cùng với phương án sơ tán, các địa phương phải tổ chức khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm nghẽn, vật cản và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tại chỗ để hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Tại các khu vực ngầm, tràn, nơi ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, lực lượng chức năng phải được bố trí để canh gác, kiểm soát và hướng dẫn giao thông. Trường hợp không bảo đảm an toàn, kiên quyết không để người và phương tiện qua lại, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn do chủ quan, bất cẩn.

Hà Nội yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, trục giao thông chính.

Trước nguy cơ ngập úng, các địa phương phải chuẩn bị phương án tiêu nước, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước tại khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư tập trung. Lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn cũng phải được chuẩn bị theo phương châm sẵn sàng triển khai khi có yêu cầu.