Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 trên Biển Đông, cuối tuần miền Bắc lại có mưa lớn?

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới (trong 24 đến 48 giờ tới)

Dự báo trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km.

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới:

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m; biển động mạnh.

Từ ngày 21/8, vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Miền Bắc lại có mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, đêm qua và sáng nay (20/8), khu vực đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/8 đến 08h ngày 20/8 có nơi trên 150mm như các trạm: Khe Lá (Nghệ An) 223.8mm, Chợ Tràng (Hà Tĩnh) 168.8mm,…

Từ ngày 20/8 đến ngày 21/8, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm.

Từ gần sáng ngày 21/8 đến đêm 21/8, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, trong ngày và đêm 20/8, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Huế, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, từ ngày 22/8, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to và có khả năng còn kéo dài.

Do mưa lớn khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.