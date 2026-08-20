Hơn 10 ngày, từ Phú Lê, Huấn Hoa Hồng và các "giang hồ mạng" triệu view bị bắt

Chỉ trong 11 ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 6 "giang hồ mạng" nổi tiếng trên mạng xã hội. Những người này đều là những nhân vật có sức ảnh hưởng, có người có hàng triệu người theo dõi.

Khánh Sky, Hồ Văn Khoa, Vua Quạt bị khởi tố

Ngày 7/8, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khởi tố Nguyễn Văn Hợi (tức Khánh Sky), Hồ Văn Khoa và Trần Đình Tiệp (tức Vua Quạt) liên quan những mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Hợi và Khoa bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng; Hợi và Tiệp bị khởi tố về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các quyết định này đã được VKSND tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Cơ quan điều tra phối hợp với VKS khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can để phục vụ điều tra.

Các bị can Vua Quạt, Khánh Sky, Hồ Văn Khoa (từ trái qua). Ảnh: CABN.

Theo điều tra, các bị can nhiều lần livestream tranh cãi, xúc phạm nhau nhằm thu hút lượt xem và tăng ảnh hưởng trên mạng xã hội. Hợi và Khoa còn bàn bạc, lôi kéo nhau đến nhà Tiệp gây rối. Các nội dung sau đó lan truyền rộng, ảnh hưởng đến danh dự những người liên quan và an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Mâu thuẫn giữa các bên được cho là bắt nguồn từ những tranh cãi liên quan hoạt động từ thiện. Đầu tháng 8, Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) tuyên bố trên livestream sẽ ủng hộ từ thiện gấp 3 lần số tiền người khác quyên góp. Sau đó, Tiệp công khai chuyển 1 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân bị thiên tai. MTTQ tỉnh Lai Châu sau đó xác nhận doanh nghiệp KF Fan của gia đình Tiệp hỗ trợ tổng cộng 1,1 tỷ đồng.

Huấn Hoa Hồng sau đó cho biết không thực hiện tuyên bố của mình vì không muốn biến hoạt động từ thiện thành "cá cược".

Cuối tháng 7, Hợi cùng một số người đến xưởng sản xuất của Tiệp ở Bắc Ninh livestream chửi bới. Vụ việc khiến các bên liên tục có phát ngôn qua lại trên mạng xã hội.

Khánh Sky tại cơ quan điều tra. Ảnh: CABN.

Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, quê Hưng Yên, được biết đến trên mạng với biệt danh Khánh Sky, thường livestream chửi bới, thách thức những người được gọi là "giang hồ mạng".

Trần Đình Tiệp là TikToker kinh doanh quạt điện, thiết bị làm mát và đồ gia dụng. Người này duy trì tần suất livestream cao, nhiều phiên kéo dài hàng giờ để giới thiệu sản phẩm và chốt đơn.

Tháng 4/2024, cơ sở sản xuất quạt của Tiệp bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, xử phạt 40 triệu đồng và tịch thu hàng nghìn linh kiện quạt điện nhập lậu. Thời điểm kiểm tra, tài khoản TikTok "Vua Quạt" phát trực tiếp diễn biến vụ việc.

Hồ Văn Khoa, 34 tuổi, trú xã Sóc Sơn, Hà Nội, cũng được biết đến với hình ảnh "giang hồ mạng". Năm 2021, Khoa mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền trên mạng xã hội.

Tối 4/1/2021, Khoa mang súng cùng Lã Văn Linh đến huyện Thanh Miện, Hải Dương cũ. Khi phát hiện ôtô của Tuyền, Khoa bắn 3 phát vào phương tiện, làm hư hỏng xe nhưng không gây thương vong. Khoa sau đó ra đầu thú.

Tháng 3/2021, TAND huyện Thanh Miện cũ phạt Khoa 39 tháng tù về các tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản. Trước đó, Khoa từng bị phạt 14 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Khởi tố vợ chồng Huấn Hoa Hồng

Ngày 15/8, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") bị khởi tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị bắt tạm giam.

Bốn bị can còn lại gồm: Hoàng Ngọc Cường, Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Chara; Trương Thị Thương, Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc; Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn, chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh; và Kiều Thị Hồng, vợ ông Cường.

Huấn Hoa Hồng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: BCA.

Theo điều tra bước đầu, Huấn lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội để đăng tải thông tin gian dối, đồng thời cùng đồng phạm kinh doanh trực tuyến, kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi.

Cơ quan điều tra xác định Huấn đã chiếm đoạt của nhiều người hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, Huấn cùng vợ và đồng phạm kinh doanh nước hoa, đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Huấn cũng bị xác định đã huy động hàng chục tỷ đồng tiền từ thiện của các tổ chức, cá nhân và có dấu hiệu sử dụng sai mục đích. Nội dung này đang được tiếp tục điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Huấn thừa nhận trách nhiệm và cho biết sẽ cố gắng khắc phục hậu quả: "Những cái tôi gây ra tôi xin chịu trách nhiệm và cố gắng khắc phục toàn bộ hoàn toàn hậu quả".

Huấn hoạt động chủ yếu trên Facebook và TikTok từ năm 2015, thu hút hàng triệu người theo dõi. Theo Bộ Công an, người này đã lợi dụng ảnh hưởng trên không gian mạng để thực hiện nhiều hoạt động bán hàng trực tuyến, từ thiện, mua bán tài sản, qua đó bị xác định có nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác, đồng thời thu hồi tài sản cho Nhà nước và người bị hại.

Trước đó, chiều 6/8, cảnh sát khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Huấn tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội và một số địa điểm liên quan.

"Tế Điên Nam Định" vì livestream xuyên tạc

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp các đơn vị bắt Nguyễn Văn Thùy, tức “Tế Điên Nam Định”, 50 tuổi, trú phường Nam Định, để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, Thùy có 8 tiền án, tiền sự trong giai đoạn 1988-2020 về các tội trộm cắp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí thô sơ. Người này từng chấp hành án tại một số trại giam thuộc Bộ Công an, trong đó có Trại giam Ninh Khánh.

Phú Lê cùng các bị can trong vụ án. Ảnh: CACC.

Sau khi mãn hạn tù, Thùy thường xuyên đăng video, livestream trên tài khoản Facebook “Tế Điên Official” kể về thời gian chấp hành án. Trong một livestream ngày 11/7/2022, Thùy đưa ra các thông tin về Trại giam Ninh Khánh mà cơ quan công an xác định là bịa đặt, sai sự thật. Video thu hút khoảng 37.900 lượt xem và hơn 1.000 bình luận.

Cơ quan điều tra cho rằng các nội dung này xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ quản giáo, Ban Giám thị Trại giam Ninh Khánh, gây dư luận tiêu cực và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Dù được cơ quan chức năng giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định, Thùy vẫn tiếp tục livestream, phát tán thông tin mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan.

Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Thùy. Tại cơ quan điều tra, bị can thừa nhận những phát ngôn trên mạng xã hội về thời gian chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh là xuyên tạc, không đúng sự thật.

Phú Lê và vợ bị cáo buộc giấu hơn 107 tỷ đồng doanh thu

Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can liên quan sai phạm về kế toán, mua bán hóa đơn.

Bốn bị can gồm Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều, Phùng Thị Thanh và Nguyễn Thị Hương Lan, bị điều tra về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo điều tra, trong khoảng 6 năm, Phú và Kiều thành lập 3 công ty kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và quảng cáo sản phẩm trên mạng xã hội.

Kiều bị xác định trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh, đồng thời thành lập nhiều hộ kinh doanh để kê khai thuế dưới danh nghĩa cá nhân nhằm che giấu doanh thu.

Riêng giai đoạn 2021-2025, Công ty Thiên Phú bán hàng nhưng không lập hóa đơn, kê khai không đầy đủ doanh thu. Hơn 107 tỷ đồng tiền bán hàng được chuyển vào nhiều tài khoản cá nhân của Kiều, Phú và người thân nhưng không hạch toán vào sổ sách.

Để hợp thức lượng hàng đã bán, Kiều bị cáo buộc chỉ đạo lấy thông tin căn cước công dân của người thân, bạn bè để lập hàng trăm hóa đơn bán hàng khống, trị giá hàng tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án.