Hàng nghìn người chen lấn ở bến xe để về quê

Hành lang trước khu vực lên xe khách Bến xe Miền Tây đông nghịt người chen chúc chờ lên xe.

Cùng với Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây là một trong hai bến lớn nhất TP HCM. Bến nằm ở cửa ngõ phía tây thành phố, phục vụ chủ yếu hành khách đi các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện bến có hơn 145 đơn vị vận tải, khoảng 3.450 xe, khai thác 175 tuyến đến 29 tỉnh, thành trên cả nước.

Nhiều xe khởi hành chậm đến 4-5 giờ so với thời gian in trên vé nên nhiều người mệt mỏi chờ đợi.

Cao điểm phục vụ dịp Tết tại bến xe miền Tây từ 25-28 tháng Chạp. Trung bình mỗi ngày bến có khoảng 70.000 lượt hành khách.

Đứng chen chúc trong đám đông chờ tới lượt lên xe về quê ở Đồng Tháp, ông Hồ Văn Tân, 73 tuổi (góc phải) cho biết đã đặt xe chạy lúc 13h30 nhưng đến 16h30 mới nhận được thông báo từ nhân viên hãng Phương Trang để lên xe.

"Tôi bị bệnh tim, chờ đợi từ trưa đến giờ quá mệt mỏi mà phải ngồi đây chứ không dám đi đâu vì sợ xe kêu tên mình không có sẽ lỡ chuyến", ông Tân nói.

Chị Mỹ Nhân cùng hai con trai đến nhà xe chờ từ 11h để chờ chuyến khởi hàng lúc 11h30 nhưng đến gần 17h vẫn chưa thể lên xe.

"Ba mẹ con chờ lâu nóng ruột, hai đứa nhỏ đói bụng mà không dám ra ngoài đi ăn vì sợ nhà xe thông báo qua loa tới khi xe khởi hành mà tôi không nghe được", chị Nhân cho biết.

Chị Kim Ngọc cầm chiếc vé dự kiến khởi hành lúc 12h45 nhưng chờ hơn 4 tiếng vẫn chưa được nhà xe thông báo dời hay hoãn chuyến.

Một số hành khách ngồi bên nơi chất cao hàng hóa để tránh nắng nóng.

Tài xế Nguyễn Minh Huy, chạy chuyến Cà Mau - Bến xe Miền Tây dù có giờ rời bến 15h nhưng đến 17h vẫn chưa thể xuất phát.

"Hôm nay người dân về quê rất đông, cộng thêm đường về miền Tây gặp sự cố nên hãng phải điều chỉnh giờ khởi hành trễ", anh Huy nói.

Nhiều xe tập trung ở bến để đáp ứng nhu cầu khách tăng cao.