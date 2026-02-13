Mỹ điều tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông

Động thái điều tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ đưa hai tàu sân bay cùng các chiến hạm hộ tống của Mỹ hiện diện tại khu vực, giữa lúc ông Trump gia tăng sức ép buộc Iran đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng 3 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đã đến Trung Đông hơn 2 tuần trước. Điều này cho thấy USS Ford được điều chuyển trở lại nhiệm vụ rất nhanh, sau khi Tổng thống Donald Trump điều con tàu từ Địa Trung Hải sang vùng Caribe vào tháng 10/2025, trong bối cảnh chính quyền Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn trước cuộc đột kích bất ngờ hồi tháng trước dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela khi đó là ông Nicolás Maduro.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: AP

Động thái trên dường như cũng mâu thuẫn với chiến lược an ninh quốc gia của ông Trump, vốn đặt trọng tâm vào Tây Bán cầu hơn là các khu vực khác trên thế giới. Hôm 12/2, ông Trump cảnh báo rằng Iran sẽ phải đối mặt với những hệ quả “rất nghiêm trọng” nếu không đạt được thỏa thuận. Iran và Mỹ đã tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp tại Oman vào tuần trước.

Khi được hỏi về thời hạn đạt thỏa thuận liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, ông Trump cho biết: "Có lẽ trong vòng một tháng tới, đại loại như vậy. Việc đó nên diễn ra nhanh chóng. Họ nên sớm đồng ý".

Trước đó trong tuần, ông Trump nói với Axios rằng ông đang cân nhắc điều thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay thứ hai tới Trung Đông. Ngày 11/2, ông Trump đã có cuộc trao đổi kéo dài với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và khẳng định các cuộc đàm phán với Iran cần được tiếp tục. Ông Netanyahu đang hối thúc chính quyền Mỹ gây sức ép buộc Tehran thu hẹp chương trình tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ đối với các nhóm vũ trang như Hamas và Hezbollah như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Tàu sân bay USS Ford bắt đầu đợt triển khai từ cuối tháng 6/2025, đồng nghĩa với việc trong vòng hai tuần tới, thủy thủ đoàn sẽ tròn tám tháng làm nhiệm vụ. Dù hiện chưa rõ con tàu sẽ lưu lại Trung Đông trong bao lâu, quyết định điều động này có thể khiến thủy thủ đoàn phải đối mặt với một đợt triển khai kéo dài bất thường. Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận trước yêu cầu phản hồi về thông tin trên.