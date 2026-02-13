Ukraine nhận được món quà khổng lồ bất ngờ giữa lúc cạn tiền, cạn vũ khí

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov trao đổi với báo chí sau cuộc họp Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (định dạng Ramstein) tại trụ sở NATO ở Brussels ngày 12/2/2026. Ảnh chụp màn hình: Suspilne

Cuộc họp tại trụ sở NATO quy tụ các bộ trưởng quốc phòng thuộc nhóm Ramstein nhằm phối hợp tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Nội dung thảo luận tập trung vào việc củng cố năng lực phòng không, tài trợ cho Ukraine drone và tên lửa, mở rộng các dự án sản xuất quốc phòng chung, đồng thời tăng đóng góp cho sáng kiến PURL do Mỹ dẫn đầu nhằm mua sắm các hệ thống vũ khí thiết yếu.

Phần lớn ngân sách dành cho phòng không và drone

Ông Fedorov cho biết phần lớn nguồn tài trợ mới của các đồng minh công bố cho Ukraine sẽ được dùng cho các hệ thống phòng không, máy bay không người lái và drone đánh chặn.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nói với báo giới rằng, các đối tác đã chính thức phân bổ 35 tỷ USD trong tổng số gần 38 tỷ USD cam kết hỗ trợ. Ông cũng xác nhận Anh sẽ cung cấp 500 triệu bảng Anh (khoảng 625 triệu USD) viện trợ khẩn cấp cho lực lượng phòng không Ukraine.

Đức bổ sung tên lửa Patriot, cam kết 11,5 tỷ euro cho năm 2026

Các đồng minh cũng thống nhất cung cấp 30 tên lửa đánh chặn PAC-3 cho hệ thống Patriot của Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin sẵn sàng bổ sung thêm 5 tên lửa PAC-3, nâng tổng số lên 35 quả. Ông nói việc bàn giao có thể diễn ra trong vài ngày tới.

Ngoài ra, ông Pistorius cho biết Đức sẽ phân bổ 11,5 tỷ euro hỗ trợ Ukraine trong năm 2026 và cung cấp drone tầm xa. Ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ cần khoảng 60 tỷ USD trong năm tới để duy trì năng lực phòng thủ.

Khoản cam kết mới từ các đồng minh được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn khi ngân sách quốc phòng phụ thuộc nặng nề vào viện trợ từ phương Tây. Nhiều kho đạn dược và tên lửa phòng không bị tiêu hao nhanh hơn tốc độ bổ sung, khiến năng lực tác chiến bị bào mòn theo thời gian. Nếu nguồn hỗ trợ mới không được giải ngân kịp thời, Kiev có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu tiền và cạn vũ khí và không thể chống đỡ trước các đợt tấn công mới của Nga.