Tay xách nách mang rời Thủ đô về quê ăn Tết

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, lượng người dân đổ về các bến xe tăng lên rõ rệt khoảng một tuần trước khi bước sang năm mới Bính Ngọ.

Chiều 12/2, khu vực bến xe Mỹ Đình đông nghẹt người đổ về để đón xe về quê ăn Tết.

Phần lớn hành khách đều mang theo hành lý cồng kềnh, bước chân vội vã để kịp lên chuyến xe sớm nhất.

Đại diện Bến xe Mỹ Đình cho biết, đợt cao điểm phục vụ Tết dự kiến rơi vào giai đoạn 14/2-16/2, lượng hành khách qua bến có thể tăng hơn 300%, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong dịp này, mỗi ngày bến xe dự kiến đón khoảng 16.000-18.000 lượt khách, khoảng 950 lượt xe, chủ yếu trên các tuyến Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Quảng Ninh…

Nhiều hành khách để lộ sự mệt mỏi, tranh thủ chợp mắt trên hàng ghế trong lúc chờ xe.

Việc mua vé khá thuận lợi, hầu như không xảy ra tình trạng xếp hàng chờ đợi như những năm trước.

Tỉ mỉ chăm sóc hai chú chó mang theo về quê nuôi, bà Loan (Yên Bái) cho biết dù 15h xe mới vào bến nhưng bà đến đây từ 13h vì lo cận Tết đông đúc. “Đến nơi, tôi thấy năm nay không đông như mọi năm, tìm xe cũng dễ hơn”, bà nói.

Hai chú chó trở thành “hành lý đặc biệt” của bà Loan trong hành trình về quê đón Tết.

Cùng thời điểm, nhiều tuyến đường cửa ngõ Hà Nội xuất hiện tình trạng ùn ứ. Trên Vành đai 3 hướng về Pháp Vân, các phương tiện nối dài, di chuyển chậm.

Vỉa hè đường Khuất Duy Tiến bị nhiều xe máy tràn lên, biến thành lối di chuyển tạm thời.

Không ít người lựa chọn di chuyển bằng xe máy để về quê đón Tết.

Nhiều người chằng buộc hành lý kín xe, bắt đầu hành trình trở về nhà sau một năm mưu sinh.