Động vật đẹp như đóa hoa xuất hiện ở Khánh Hòa, khuyến cáo không được bắt

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà từ lâu đã nổi tiếng với ngọn núi Hòn Bà quanh năm xanh mát. Tại đây đang có nhiều loài động vật quý hiếm sinh sống và được bảo vệ nghiêm ngặt như kỳ đà, rắn hổ chúa, rùa sa nhân, rùa núi vàng, rùa núi viền, cu li, khỉ mặt đỏ, chà vá chân đen, cheo cheo… Cùng với động vật, nhiều loài thực vật quý cũng được bảo tồn, nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại.

Bên cạnh đó, rừng Hòn Bà còn có giá trị về văn hóa, lịch sử. Đây cũng là nơi ghi dấu ấn của bác sĩ Yersin khi đến đây xây dựng cơ sở nghiên cứu y, dược học. Rừng Hòn Bà còn có tác dụng lớn về phòng hộ, điều tiết nguồn nước.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên của Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã ghi nhận hình ảnh nhiều loài động vật xuất hiện, trong đó có loài đẹp như đóa hoa rừng là bọ ngựa phong lan. Nếu không quan sát kỹ sự chuyển động của chúng thì người đi rừng hay cán bộ bảo vệ cũng khó có thể nhận diện được đây là một loài động vật.

Một con bọ ngựa phong lan đậu lên phiến đá ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Ảnh: Q. Cường.

Ngày 9/9, ông Nguyễn Quốc Cường - Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế (Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà) cho biết, sau khi ghi nhận sự xuất hiện của bọ ngựa phong lan, đơn vị khuyến cáo người dân không được bắt về nuôi hay làm cảnh để giữ gìn sự đa dạng sinh học. Đây là động vật thuộc lớp côn trùng.

Bọ ngựa phong lan đẹp như đóa hoa, đậu trên tay người. Ảnh: Q. Cường.

Theo ông Cường, Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà ghi nhận, bảo vệ các loài động vật, thực vật. Nếu có đoàn nghiên cứu nào đến thì phối hợp để nghiên cứu sâu hơn. Đồng thời, đơn vị liên tục tuyên truyền cho người dân không xâm hại khu bảo tồn.

Vọoc chà vá và nhiều động vật quý khác cũng có mặt ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà. Ảnh: Q. Cường.

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có diện tích hơn 19.285 ha, trong đó hơn 17.708 ha là đất có rừng. Theo thống kê chưa đầy đủ, hệ thực vật tại khu bảo tồn này có 1.445 loài, thuộc 708 chi và 174 họ. Trong đó có 209 loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới.

Động vật hoang dã ở Hòn Bà đã ghi nhận 77 loài thú, 224 loài chim và nhiều loài bò sát, ếch nhái…