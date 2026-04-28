Hình ảnh ấn tượng về các loài động vật quý hiếm ở Hòn Bà của Khánh Hòa

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có diện tích hơn 19.285 ha, trong đó có hơn 17.708 ha đất có rừng, là nơi sinh sống của nhiều loài động vật, thực vật. Theo thống kê chưa đầy đủ, hệ thực vật tại khu bảo tồn này có 1.445 loài, thuộc 708 chi và 174 họ. Trong đó có 209 loài quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ thế giới.

Động vật hoang dã ở Hòn Bà đã ghi nhận 77 loài thú, 224 loài chim, 71 loài bò sát, 48 loài ếch, nhái. Trong số này có gần 90 loài động vật quý hiếm.

Bên cạnh đó, rừng Hòn Bà còn có giá trị về văn hóa, lịch sử; đây là nơi ghi dấu ấn của bác sĩ Yersin đến đây xây dựng cơ sở nghiên cứu y khoa, và hiện căn nhà vị bác sĩ nổi tiếng này từng ở được phục dựng ngay trên núi Hòn Bà.

Rừng Hòn Bà còn có tác dụng lớn về phòng hộ, điều tiết nguồn nước cho hồ Suối Dầu (xã Suối Dầu) và có vai trò quan trọng trong việc duy trì nguồn nước cho nhiều dòng sông.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Quốc Cường, cán bộ Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, chia sẻ việc bảo vệ rừng và động vật được thực hiện rất nghiêm ngặt. Các tổ, nhân viên bảo vệ vừa tuần tra, vừa tuyên truyền giúp người dân nâng cao ý thức, giữ gìn đa dạng sinh học.

Theo ông Cường, hình ảnh về các loài động vật quý hiếm, hoang dã được ghi nhận lại ở Hòn Bà bằng cả phương pháp chụp trực tiếp và thông qua bẫy ảnh (máy ảnh tự động đặt trong rừng).

Dưới đây là chùm ảnh ấn tượng về nhiều loại động vật ở Hòn Bà.

Cu li, động vật có thân hình nhỏ nhưng quý hiếm, xuất hiện vào ban đêm ở Hòn Bà.

Cheo cheo, động vật có chân nhỏ, tung tăng trong rừng Hòn Bà.

Một chà vá chân đen trưởng thành và chà vá chân đen còn nhỏ xuất hiện ở Hòn Bà. Động vật này hiện được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt.

Một nhóm chà vá chân đen xuất hiện, tung tăng bên nhau.

Khỉ đuôi cụt xuất hiện khỏe mạnh trong rừng tự nhiên Hòn Bà.

Mèo rừng, loài động vật có ánh mắt tinh nhanh, thân hình thon nhẹ xuất hiện ở Hòn Bà.

Khỉ đuôi lợn, động vật có mặt ở núi rừng của nhiều tỉnh miền Trung, xuất hiện ở Hòn Bà.

Rắn hổ mây, động vật nhanh nhẹn và thuộc diện quý hiếm, nghiêm cấm săn bắt, xâm hại.

Rùa núi viền xuất hiện và di chuyển "thảnh thơi" trong núi rừng Hòn Bà.

Kỳ nhông mào, động vật hoang dã, xuất hiện khỏe mạnh ở Hòn Bà.