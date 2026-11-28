Hình ảnh các lực lượng triển khai nhiều lớp bảo vệ an ninh Hội nghị CLMV 12 và ACMECS 11:

Chiều 28/11, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Hội nghị cấp cao hợp tác Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12 (CLMV 12) và Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mê Công lần thứ 11 (ACMECS 11) diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước và đại biểu quốc tế. (Ảnh TK)

Để phục vụ các hoạt động của hai hội nghị, Công an TP Hà Nội triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các địa điểm liên quan và những tuyến đường có đoàn đại biểu di chuyển qua. (Ảnh TK)

Theo phương án, nhiều lực lượng gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, công an các phường và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội được bố trí thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, địa bàn. Công tác bảo đảm ANTT được triển khai tại khu vực tổ chức hội nghị, nơi lưu trú của các đại biểu và các tuyến đường phục vụ hoạt động của các đoàn. (Ảnh TK)

Trong đó, công an các phường phối hợp nắm tình hình, bảo đảm ANTT trên địa bàn; các lực lượng nghiệp vụ triển khai nhiệm vụ theo phân công. Việc bố trí lực lượng được thực hiện tại nhiều khu vực, từ nơi tổ chức hội nghị đến các tuyến giao thông và địa điểm có liên quan. (Ảnh TK)

Công tác bảo đảm an ninh được triển khai đồng bộ, từ kiểm soát địa bàn, dẫn đoàn đến phân luồng giao thông trên các tuyến đường phục vụ hội nghị. (Ảnh TK)

Trước thời điểm diễn ra hội nghị, các lực lượng chức năng cũng đã khảo sát thực địa, rà soát các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm và khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Trên cơ sở đó, đơn vị xây dựng phương án bố trí cán bộ, chiến sĩ, phương tiện, tổ chức phân luồng, dẫn đoàn và sắp xếp vị trí đỗ xe phù hợp. (Ảnh TK)

Đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số ứng trực, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và dẫn các đoàn đại biểu từ nơi lưu trú đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng như những địa điểm liên quan. (Ảnh TK)

Tại khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các lực lượng được bố trí kiểm soát, hướng dẫn phương tiện và bảo đảm ANTT trong quá trình đón tiếp các đoàn đại biểu. Trên các tuyến đường, lực lượng CSGT tổ chức dẫn đoàn, điều tiết giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân. (Ảnh TK)

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông được triển khai xuyên suốt thời gian diễn ra CLMV 12 và ACMECS 11, nhằm bảo đảm các hoạt động của hội nghị diễn ra an toàn, đồng thời duy trì giao thông trên các tuyến đường phục vụ sự kiện. (Ảnh TK)