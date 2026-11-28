Trong kết luận ban hành ngày 25/11, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương lấy ngày 27/7 hàng năm là Ngày Tổ quốc tri ân và Ngày Thương binh, liệt sĩ, ngày tri ân của toàn dân đối với những đóng góp, hy sinh của các thế hệ, các tầng lớp nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước.

Các hoạt động tưởng niệm, tri ân phải được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, nhân văn, có chiều sâu, sức lan tỏa rộng rãi trong nhân dân, phù hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam.

Hoạt động tri ân cần gắn với công tác an sinh xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa, phát huy trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và nhân dân thông qua những việc làm thiết thực, trên tinh thần tự nguyện.

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có công, gia đình chính sách, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, biên giới, hải đảo.

Các cơ quan chú trọng phụng dưỡng, chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh; đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bản đồ số về các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, thương binh, liệt sĩ, người có công, các sự kiện lịch sử quan trọng, di tích và công trình lịch sử sẽ được xây dựng để người dân, nhất là thế hệ trẻ, tiếp cận, tìm hiểu và tham gia hoạt động tri ân.

Người dân và thân nhân viếng nơi an nghỉ của 13 thanh niên xung phong ở Truông Bồn 26, tháng 7/2024. Ảnh: Đức Hùng

Chủ trương ngày 27/7 hàng năm là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người lao động được hưởng nguyên lương đã được Quốc hội thể chế hóa khi thông qua luật sửa đổi Bộ luật Lao động và bốn luật khác ngày 21/11, có hiệu lực từ 1/3/2027. Cùng với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, việc bổ sung ngày nghỉ 27/7 nâng tổng số ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương của người lao động lên 13 mỗi năm.

Tháng 7/1947, đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ cứu quốc, Cục Chính trị quân đội quốc gia Việt Nam, Nha thông tin tuyên truyền và một số địa phương họp tại Đại Từ, Thái Nguyên, nhất trí lấy ngày 27/7/1947 là ngày Thương binh toàn quốc. Trong cuộc mít tinh dịp này, Ban tổ chức đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lấy ngày 27/7 hằng năm là ngày Thương binh.

Từ tháng 7/1955, ngày Thương binh được đổi thành ngày Thương binh liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thẳng vẻ vang của toàn dân tộc. Sau ngày thống nhất đất nước năm 1975, theo chỉ thị của Ban Bí thư, ngày 27/7 hàng năm là ngày Thương binh liệt sĩ của cả nước.