Phát hiện động vật lạ trong vườn, người dân bắt giao nộp công an

Ngày 21/6, Công an TP Đồng Nai thông tin, cá thể kỳ đà vân nói trên được anh Hoàng Anh Hào (trú tại thôn 4, xã Đa Kia) tự nguyện giao nộp cho Công an xã Đa Kia.

Anh Hào (áo đen) bàn giao cá thể kỳ đà vân quý hiếm cho lực lượng để chăm sóc, thả về tự nhiên.

Tại trụ sở, anh Hào cho biết, trong lúc làm vườn đã phát hiện cá thể kỳ đà này. Sử dụng điện thoại để tra cứu thông tin, anh xác định đây là loài kỳ đà vân thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nhận thức được trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã, anh đã mang cá thể trên giao nộp cho cơ quan chức năng.

Hành động đầy trách nhiệm của anh Hoàng Anh Hào đã góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên động vật hoang dã, đồng thời lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Kỳ đà vân là loài động vật hoang dã thuộc Nhóm IB, nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nghiêm cấm khai thác và sử dụng mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại. Tại Việt Nam, loài này được ghi nhận phân bố từ tỉnh Quảng Trị trở vào các tỉnh phía Nam. Kỳ đà vân có thân màu vàng xám, trên lưng rải rác các đốm vàng nhỏ xen kẽ những vệt xám lớn xếp theo chiều ngang, tạo nên đặc điểm nhận dạng rất riêng.