Đoàn diễu binh đi trên đường phố Thủ đô

Buổi hợp luyện diễu binh diễu hành bắt đầu lúc 20h tại quảng trường Ba Đình. Tham dự có 16.300 quân nhân, hàng chục xe pháo, đặc chủng của Quân đội và Công an, cùng lực lượng Nga, Lào và Campuchia. Trong ảnh là các khối vũ trang di chuyển trên đường Hùng Vương sau khi diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Giang Huy

Cùng với quân nhân là hàng trăm khí tài hiện đại diễu hành qua lễ đài. Một số khí tài như tên lửa, UAV, xe thiết giáp bọc thép do Việt Nam nghiên cứu sản xuất hoặc hiện đại hóa dự kiến xuất hiện tại đại lễ A80.

Trong ảnh là tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT do Viettel cải tiến, hiện đại hóa và tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Viettel nghiên cứu sản xuất, thuộc lực lượng Pháo binh Tên lửa bờ của Hải quân nhân dân Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành

Hơn 30 quân nhân Nga mang súng, diễu hành tại quảng trường Ba Đình. Họ đến Nội Bài trưa 20/8, lần đầu tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam (A80), theo lời mời của Bộ Quốc phòng. Ảnh: Phạm Dự - Giang Huy

Quân đội Hoàng gia Campuchia diễu hành trên đường Hùng Vương. Họ đến Hà Nội hôm 15/8 để tham dự buổi lễ diễu binh diễu hành. Ảnh: Ngọc Thành

Quân nhân Lào bắt tay người dân trên phố Tràng Thi. Trong buổi hợp luyện lần hai, họ diện trang phục nhà binh. Ảnh: Sơn Tùng - Quỳnh Trần

Các khối Quân đội, Công an lần lượt tỏa ra các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Trong ảnh là Khối chiến sĩ Phòng không Không quân và Khối nữ Quân y (ảnh sau) đi qua phố Cửa Nam. Ảnh: Quỳnh Trần

Khối sĩ quan đặc công do Binh chủng Đặc công đảm nhận diễu hành trên phố Cửa Nam. Lực lượng ra đời năm 1967, chuyên làm "công tác đặc biệt", luồn sâu đánh hiểm trong lòng địch.

Quân nhân trong hàng ngũ đều qua tuyển chọn, cao từ 1,75 m trở lên, riêng khối trưởng và tổ quân kỳ từ 1,8 m, ý thức chấp hành kỷ luật và tác phong tốt. Ảnh: Quỳnh Trần

Chiến sĩ Tăng thiết giáp vừa diễu hành, vừa "bắn tim" chào người dân ven đường gần Nhà hát Lớn.

Tăng thiết giáp là binh chủng chiến đấu, lực lượng đột kích quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Binh chủng được hình thành từ năm 1959 với việc thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên (Trung đoàn Xe tăng 202), sau đó phát triển thành nhiều trung đoàn, tiểu đoàn xe tăng; tham gia nhiều chiến dịch, trận đánh trên chiến trường miền Nam. Ảnh: Sơn Tùng - Hiếu Lương

Khối nữ sĩ quan Quân y trên phố Tràng Tiền. Quân đội có 7 khối nữ gồm Quân nhạc, Gìn giữ hòa bình, Sĩ quan thông tin, Sĩ quan quân y, Chiến sĩ biệt động, Dân quân các dân tộc Việt Nam và Du kích miền Nam. Tổng số 1.296 nữ quân nhân có mặt tại Trung tâm huấn luyện quốc gia Miếu Môn luyện tập từ tháng 6. Ảnh: Thanh Hằng - Hiếu Lương

Dàn khí tài di chuyển trên đường Hùng Vương, dẫn đầu đội hình là xe tăng T-54B cải tiến, T-55, T-90SK, T-62, cùng các xe pháo binh, tổ hợp tên lửa, UAV... Ảnh: Giang Huy

Pháo phản lực bắn loạt BM-21 và tổ hợp tên lửa Scud-B trên xe đặc chủng của Binh chủng Pháo binh rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy

Người dân hò reo khi đoàn xe của quân đội và công an di chuyển đến ngã tư Nguyễn Tri Phương - Điện Biên Phủ. Đây là một trong những điểm cuối của hành trình, nơi nhiều người dân đợi từ sáng để được xem. Ảnh: Lưu Quý

Người dân giơ tấm bảng "Đã quá Tổ quốc ơi" sau khi kết thúc buổi hợp luyện.

Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt diễu binh diễu hành cấp Nhà nước sẽ diễn ra tối 27/8 và tổng duyệt cấp Nhà nước sáng 30/8 trước khi diễn ra sự kiện chính thức vào ngày 2/9.