Hơn 16.000 quân nhân hợp luyện cùng khí tài

Khối xe quân sự thuộc Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa

Xe kéo pháo lắp ráp trong nước kéo theo pháo M-46. Ảnh: Giang Huy

Pháo M-46 cỡ nòng 130 mm do Liên Xô chế tạo trong giai đoạn 1951-1971, có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 27 km với đạn thường và 40 km với đạn tăng tầm. Đây từng là một trong những mẫu pháo có tầm bắn xa nhất thế giới suốt nhiều năm trong Chiến tranh Lạnh. Pháo M-46 có tốc độ bắn thông thường 5-6 phát mỗi phút, bắn loạt 8 phát mỗi phút.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya rời đường Hùng Vương. Ảnh: Giang Huy

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya, định danh khác là SO-152, được Liên Xô phát triển từ năm 1967 và biên chế năm 1971. Pháo được sản xuất loạt trong giai đoạn 1967-1993.

Mỗi tổ hợp có khối lượng 28 tấn, tốc độ tối đa 63 km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình không bằng phẳng, tầm hoạt động 500 km. 2S3 trang bị lựu pháo D-22 cỡ nòng 152 mm, có tầm bắn tối đa 24 km với đạn thông thường, tốc độ 4 phát mỗi phút, cơ số đạn 46 viên, cùng súng PKT 7,62 mm trên nóc tháp pháo để tự vệ.

Tổ hợp 2S3 có thể dùng nhiều loại đạn như nổ mảnh, chống tăng, đạn khói, đạn chiếu sáng và đạn dẫn đường bằng laser.

Pháo phản lực BM-21 Grad và bệ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud-B. Ảnh: Giang Huy

Pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô phát triển từ đầu những năm 1960, trang bị 40 ống phóng cỡ nòng 122 mm, có thể khai hỏa với tốc độ hai quả đạn mỗi giây. BM-21 có tầm bắn tối đa 40 km với đạn pháo tiêu chuẩn.

Xe chở đạn kiêm bệ phóng phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17/Scud-B. Ảnh: Giang Huy

Tên lửa đạn đạo chiến thuật R-17E là biến thể xuất khẩu của R-17 Elbrus, định danh NATO là Scub-B. Dòng tên lửa này được Liên Xô phát triển từ những năm 1970.

R-17E có tầm bắn tối đa 300 km, mang theo đầu đạn nặng khoảng một tấn. Bệ phóng của R-17E có thể đạt tốc độ tối đa 45 km/h, tầm hoạt động 450 km.

Pháo tự hành 2S1 Gvozdika. Ảnh: Võ Thạnh

Tổ hợp 2S1, còn gọi là SAU-122, sử dụng pháo cỡ nòng 122 mm và được Liên Xô biên chế từ năm 1972. Loại pháo này hiện vẫn trong biên chế của hơn 30 quốc gia, có tầm bắn hiệu quả 15 km và gần 22 km với đạn tăng tầm.

Các tổ hợp pháo, tên lửa qua đường Điện Biên Phủ. Video: Võ Thạnh