Đình chỉ thêm 2 trung tâm đăng kiểm 50-19D và 99-03D

Ngày 31-12, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cơ quan này vừa ra quyết định tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động kiểm định xe cơ giới trong thời hạn 3 tháng đối với 2 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 50-19D (đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo quận Bình Tân, TP HCM) và 99-03D (thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh).

Công an thực hiện lệnh tố tụng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 99-03D

Các đơn vị này bị tạm đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-1-2023 đến hết ngày 31-3-2023. Hết thời hạn tạm đình chỉ, đơn vị phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động kiểm định trở lại gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm Việt Nam) có trách nhiệm quản lý, giám sát trong thời gian các đơn vị tạm đình chỉ hoạt động kiểm định.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Trung Lâm, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-03D và Dương Đình Phú, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm này và 12 kiểm định viên để làm rõ tội nhận hối lộ.

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định các bị can đã bàn bạc, thống nhất để thu tiền "bôi trơn" ngoài phí đăng kiểm theo quy định và phí đường bộ của các xe đăng kiểm với số tiền từ 200.000 - 500.000 đồng/xe để tạo điều kiện bỏ qua các lỗi kỹ thuật của xe ôtô khi đi đăng kiểm. Số tiền phí bôi trơn sẽ được tập hợp lại vào cuối mỗi ngày và chia cho các đăng kiểm viên theo tỉ lệ thỏa thuận. Công an tỉnh Bắc Ninh xác định từ năm 2020 đến tháng 12-2022, các bị can đã thu lợi bất chính khoảng 6,5 tỉ đồng phí "bôi trơn".

Tối 30-12, theo thông tin từ Công an TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc, phó Giám đốc cùng 3 đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 50-19D. Trong đó, ông Trần Bửu Tùng (SN 1958 quê Kiên Giang) là giám đốc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Huỳnh Phong, phó giám đốc và 3 đăng kiểm viên của trung tâm này là Nguyễn Quỳnh Tuân, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Hiếu. Ngoài ra, Cơ quan Công an còn khởi tố Nguyễn Tấn Thành về tội đưa hối lộ.

