Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội rút kháng cáo trước phiên phúc thẩm

Hồi tháng 9, ông Phạm Thái Hà, 49 tuổi, là người duy nhất bị TAND Hà Nội tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Ông Hà sau đó là một trong 17 người có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, song mới đây đã rút kháng cáo, chấp nhận mức án 5 năm 6 tháng tù của phiên sơ thẩm.

Cựu trợ lý Phạm Thái Hà mắt đỏ hoe, ôm người thân trước khi lên xe dẫn giải về trại giam sau phiên tòa sơ thẩm, chiều 18/9/2025. Ảnh: Phạm Dự

Theo dự kiến hôm nay, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ xét kháng cáo của những bị cáo còn lại, trong đó Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt 10 năm 6 tháng tù. Ông Hưng lĩnh án nặng nhất trong 29 bị cáo, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước phiên phúc thẩm, phía ông Hưng cho hay đã nộp thêm hơn 47 tỷ đồng, khắc phục 100% hậu quả vụ án, để được xét tình tiết giảm nhẹ mới.

Trong các bị cáo còn lại cùng xin giảm nhẹ có ông Vũ Hải Tùng, cựu Chi Cục trưởng, Cục Đường bộ Việt Nam, án 3 năm; Nguyễn Văn Thạo, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, án 6 năm; Trần Viết Cương, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Tuyên Quang cũ, án 5 năm 6 tháng; Đàm Văn Cường, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Bắc Giang cũ, án 4 năm 6 tháng; Trần Anh Quang, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An, 7 năm và Phạm Thanh Bình, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Quảng Ninh, án sơ thẩm 4 năm, Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 168 Việt Nam, án sơ thẩm 3 năm; Phạm Hoàng Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hà Nội, án 4 năm 6 tháng...

Ông Lê Ô Pích, Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, không kháng cáo.

Nguyễn Duy Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, bị dẫn giải tới TAND Hà Nội, chiều 18/9. Ảnh: Phạm Dự

Trong án sơ thẩm tuyên hôm 18/9, TAND Hà Nội đánh giá hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, vi phạm các quy định về bảo đảm công bằng, khách quan, minh bạch trong nhóm hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của các cơ quan.

Các bị cáo có năng lực trách nhiệm hình sự, trực tiếp tham gia các hoạt động đấu thầu và các gói thầu có sử dụng tiền ngân sách của Nhà nước. Họ biết rõ các quy định trong lĩnh vực đấu thầu nhưng vẫn cố ý thực hiện các hành vi vi phạm pháp.

Tổng thiệt hại của nhà nước trong vụ án này bị cáo buộc là 120 tỷ đồng.

5 công trình liên quan sai phạm của các bị cáo trong vụ án này gồm: Dự án cầu Đồng Việt tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (cũ); dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tại tỉnh Tuyên Quang (cũ); dự án Cầu Vĩnh Tuy 2 tại Hà Nội; dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam của Bộ Giao thông vận tải, nay là Bộ Xây dựng và Đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến thị xã Đông Triều - dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh.

Cựu chủ tịch Thuận An Nguyễn Duy Hưng khai đã lợi dụng các mối quan hệ để "đối ngoại chạy dự án"; đôn đốc nhân viên gian lận hồ sơ, thông đồng chủ đầu tư, kiếm "quân xanh, quân đỏ". Ông trực tiếp chỉ đạo chia barem các khoản hoa hồng và cử người hoặc tự mình đi biếu sau mỗi lần trúng thầu.

Ông Hưng và nhiều bị cáo dưới quyền phân trần một số công trình dự toán quá thấp, khó thực hiện, nhiều rủi ro. Vì địa phương nhờ vả thuyết phục, ông vì thế vẫn thực hiện dù bị lỗ.

Cựu chủ tịch tập đoàn Thuận An cho rằng cơ chế "xin - cho" là nguyên nhân khách quan khiến các doanh nghiệp lớn có năng lực như của mình phải dùng đến những phương cách sai lầm, dẫn đến lao lý.

Trong khi đó, nội dung bào chữa phổ biến của các cán bộ nhận tiền và giúp đỡ trái luật cho tập đoàn này là "được lãnh đạo tỉnh có lời, chỉ đạo" trong những bữa sáng, bữa trưa, bữa tối tại nhà lãnh đạo. Vì thế, họ tự nhận thức đây là "doanh nghiệp của các bác trung ương".

Khi dốc lòng giúp, họ cũng vô tư nhận những túi quà nặng nhiều kilogam nhưng "không biết đó là tiền".

Ông Lê Ô Pích, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, bị tòa sơ thẩm tuyên 3 năm tù song không kháng cáo. Ảnh: Phạm Dự

Người đưa là các cấp dưới của Hưng tại Thuận An cũng "không biết đó là tiền". Lý luận của họ bị chủ tọa nghiêm khắc nhắc nhở, cho rằng "làm việc đó quá nhiều rồi" nên coi là bình thường.

Ông Phạm Thái Hà trình bày ngắn nhất, chỉ xin được thông cảm cho những "rủi ro, không thể lường trước" trong nghề trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội.

Bào chữa cho ông Hà, các luật sư mong HĐXX đặt mình vào hoàn cảnh bị cáo để có cái nhìn khách quan. Việc thân chủ nâng đỡ tập đoàn Thuận An là "sai nhưng không nguy hiểm". Ông Hà đã rơi vào "vùng tối nhận thức" khi muốn giúp bạn trên góc độ tình cảm.

Luật sư của Hưng so sánh vụ án này với vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn, cho rằng chủ tịch Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu gây thiệt hại nhiều hơn nhưng án nhẹ hơn. Quan điểm bào chữa này bị VKS phản đối gay gắt. Kiểm sát viên khẳng định nhà nước khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân đảm bảo doanh nghiệp phát triển lành mạnh, minh bạch nhưng "không đồng nghĩa dung túng cho các hành vi vi phạm pháp luật".

Không xuất hiện, không được triệu tập đến tòa, nhiều cá nhân, cán bộ liên quan và có sai phạm đang được cơ quan điều tra tách hồ sơ, tiếp tục xử lý.