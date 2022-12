Lời khai của nghi phạm sát hại bố mẹ chú rể để ngăn cản đám cưới "người yêu cũ"

Vũ Đăng Mạnh tại trụ sở công an. (Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh).

Liên quan đến vụ đôi vợ chồng bị sát hại ở Bắc Ninh, ngày 31/12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự Vũ Đăng Mạnh (SN 1999, trú xóm Ngòi, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để làm rõ hành vi Giết người.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 2h rạng sáng 30/12, tại nhà ông Giới (SN 1969) và vợ là bà Hợi (SN 1969, cùng trú xóm Ngòi) - đều là giáo viên tại xã Mão Điền xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Hai nạn nhân bị một đối tượng nam giới đột nhập vào nhà, đâm tử vong ông Giới và gây thương tích cho bà Hợi rồi bỏ trốn.

Quá trình khám nghiệm, cơ quan công an xác định cửa nhà chính của vợ chồng ông Giới là cửa cuốn cơ, không có dấu hiệu bị cậy phá. Cửa ra phía sau của tầng 3 mở, không có dấu hiệu bị cậy phá. Trong phòng tắm tầng 3 có 1 ô thoáng, trên nền có 1 đôi giày thể thao cũ màu trắng, nghi của hung thủ để lại. Nạn nhân Giới bị nhiều vết thương nghi do bị dao tấn công, nằm gục tử vong trong nhà, bà Hợi bị vết thương ở tim, hiện đang hồi sức tại bệnh viện chưa tỉnh.

Lực lượng công an phong toả hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng.

Bước đầu điều tra, lực lượng đánh án gặp nhiều khó khăn do thời điểm xảy ra là ban đêm, không có người qua lại. Địa điểm xảy ra án mạng là nhà dân, camera an ninh xung quanh ít và chất lượng kém, dấu vết để lại không nhiều. Nạn nhân Hợi còn sống nhưng thương tích rất nặng, không nhận diện chính xác được đặc điểm của hung thủ. Từ những manh mối ban đầu và đặc điểm nhận dạng của đối tượng, trải qua sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn, cơ quan công an xác định nổi bật lên trong đó là Vũ Đăng Mạnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã tác động người thân của Mạnh để vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Biết không thể trốn thoát, khoảng 18h ngày 30/12, Mạnh đã đến trụ sở công an đầu thú.

Cơ quan công an khám nghiệm ngôi nhà là hiện trường vụ giết người.

Tại trụ sở công an, Mạnh khai nhận bản thân và chị V.T.S (SN 1999, trú xóm Lũy, xã Mão Điền) có mối quan hệ tình cảm nhưng không được gia đình chị S. đồng ý. Tháng 9/2022, Mạnh phát hiện chị S. và anh N.T.T. (SN 1998, con trai vợ chồng ông Giới) có mối quan hệ tình cảm và chuẩn bị kết hôn. Do đó, Mạnh nảy sinh ý định sát hại vợ chồng ông Giới, bà Hợi để ngăn cản đám cưới diễn ra.

Khoảng 23h ngày 29/12, Mạnh mặc áo len dài tay, áo khoác gió màu đen có mũ trùm đầu, đeo khẩu trang, mặc quần gió sọc trắng, giày thể thao màu trắng xám, mang theo găng tay nilon và 1 con dao bầu loại nhỏ. Mạnh đi từ nhà đến nhà ông Giới, chèo theo dây chống sét, chui qua ô thoáng tầng 3 vào phòng tắm, sau đó cởi giày nhằm tránh gây tiếng động.

Đợi đến khoảng 2h rạng sáng 30/12, nhận thấy thời cơ thuận lợi, Mạnh lẻn xuống phòng ngủ tầng 2 dùng dao đâm nhiều nhát để sát hại ông Giới và bà Hợi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định.

