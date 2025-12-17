TikToker 'Long Tổng' bị bắt tại sân bay

Ngày 17/12, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Ánh (32 tuổi, trú xã Gia Phú) bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Bộ Công an bắt giữ khuya hôm qua theo quyết định truy nã.

Vàng Văn Ánh lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 18/1/2022, Ánh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Lào Cai phát lệnh truy nã.

Một thời gian dài sau đó, anh ta thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội và tự xưng là "Long Tổng" - một giang hồ mạng ăn chơi. Ánh thường xuyên quay video thể hiện mình đang ở nước ngoài với cuộc sống xa hoa, mời gọi mọi người cùng hợp tác ra nước ngoài làm ăn.