Trốn khỏi vùng xung đột ở Campuchia, nam thanh niên nhập cảnh trái phép về Việt Nam

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Khoảng 23 giờ ngày 16-12, trong quá trình tuần tra tại khu vực mốc 186, cách đường biên giới Việt Nam – Campuchia khoảng 150 m, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Người này khai tên Nguyễn Văn Trung H (19 tuổi; ngụ xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo lời khai ban đầu, cuối tháng 8 vừa qua, H. xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc tại khu vực Osamach 2, nơi được cho là đang xảy ra tình trạng xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.

Đến ngày 16-12, H. tìm cách nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam bằng đường mòn, lối mở thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định H. đã có hành vi qua lại biên giới quốc gia không thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định pháp luật.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đang phối hợp với các cơ quan chức năng lập hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.