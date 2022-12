Bắt giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-19D ở quận Bình Tân

Ngày 30-12, một nguồn tin cho biết Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Bửu Tùng (SN 1958, quê Kiên Giang, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-19D) về tội "Nhận hối lộ".

Công an quận Bình Tân còn khởi tố tội "Nhận hối lộ với Nguyễn Huỳnh Phong (Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-19D), Nguyễn Quỳnh Tuân, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Hiếu (cùng là đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm 50-19D).

Liên quan vụ án, Công an quận Bình Tân cũng khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Tấn Thành về tội "Đưa hối lộ".

Công an khám xét một trung tâm đăng kiểm

Theo thông tin ban đầu, Trung tâm đăng kiểm 50-19D (trụ sở ở đường Hồ Văn Long, phường Tân Tạo) là của tư nhân, thuộc Công ty CP Phú An Viễn (trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5) do ông Trần Bửu Tùng đại diện pháp luật.

Trước đó, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, thượng tá Trần Thị Kim Lý – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đến nay, Công an TP HCM và công an các quận, huyện đã khởi tố 43 bị can.

Cụ thể, 43 bị can này bị khởi tố về các tội danh: Môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.

Trước đó, sáng 28-12, Công an TP HCM phối hợp các cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp Phòng Đăng kiểm xe cơ giới thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam ở số 18, Phạm Hùng, phường Mỹ Đình, quận Từ Liêm, TP Hà Nội.

Theo thượng tá Trần Thị Kim Lý, Công an TP HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những hành vi liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm mà cơ quan điều tra đã khám xét.

Tổng cộng đến nay Công an TP HCM đã khám xét 12 trung tâm đăng kiểm, trong đó có 5 trung tâm ở các tỉnh, 7 trung tâm thuộc TP HCM. Ngoài việc điều tra sai phạm diễn ra tại các trung tâm đăng kiểm thì Công an TP HCM cũng làm rõ trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

