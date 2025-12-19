18:24: Quan hệ Nga - Trung quan trọng với sự ổn định trên thế giới

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng ông coi ông Tập Cận Bình là một người bạn và đối tác đáng tin cậy. Quan hệ giữa hai nước đang phát triển ổn định, và điều quan trọng nhất là việc ứng dụng thực tiễn những nỗ lực chung trong nhiều lĩnh vực. Nga đứng đầu trong số các nước châu Âu về hợp tác với Trung Quốc - ông khẳng định. Trong số các lĩnh vực khác, hợp tác đang được tiến hành trong lĩnh vực công nghệ cao và quân sự.

Điều này cho thấy quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là một yếu tố quan trọng đối với sự ổn định trên thế giới, ông nói thêm.

18:02: Những lo ngại về mở rộng NATO đã bị phớt lờ

Tổng thống Putin lưu ý rằng Moscow tìm cách giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán. Trong trường hợp cuộc xung đột hiện tại, trọng tâm là giải quyết tận gốc nguyên nhân:

"Để những chuyện như thế này không bao giờ xảy ra nữa trong tương lai, để hòa bình được lâu dài, vững mạnh và bền vững”.

Còn về NATO, Moscow từng nhận ra rằng chúng ta không được chào đón ở đó, và những lo ngại về việc mở rộng liên minh đã bị phớt lờ.

"Chúng tôi không đòi hỏi điều gì bất thường. Chúng tôi không nói rằng bất kỳ quốc gia nào không có quyền lựa chọn phương thức phòng thủ của riêng mình. Nhưng phương pháp đó phải không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai, kể cả chúng tôi."

17:51 Phương Tây và Ukraine quyết định về thỏa thuận hòa bình

Ông Putin bác bỏ cáo buộc của đài NBC rằng Nga đang từ chối một thỏa thuận hòa bình. Ông nhấn mạnh rằng trong hội nghị thượng đỉnh Alaska hồi tháng 8, Moscow trên thực tế đã đồng ý với các đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã chấp nhận một số thỏa hiệp do Washington đưa ra.

Ông Putin khẳng định: “Việc cho rằng chúng tôi đang bác bỏ điều gì đó là hoàn toàn không chính xác và không có cơ sở” đồng thời tuyên bố rằng “quyền quyết định hoàn toàn nằm trong tay các đối thủ phương Tây của chúng ta”, chủ yếu là Kiev và các nước ủng hộ châu Âu của họ.

Ông Putin nói: “Chúng tôi sẵn sàng đàm phán và chấm dứt xung đột bằng các biện pháp hòa bình” .

17:46: Nga đã bị lừa dối

Nhà báo Keir Simmons của đài NBC đặt câu hỏi: Nếu Moscow bác bỏ đề xuất hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump, liệu ông Putin có coi mình là người chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc chiến vào năm tới không?

Ông Putin đáp Nga không tự coi mình chịu trách nhiệm về nhiều thương vong do cuộc xung đột ở Ukraine gây ra vì Moscow không phải là bên khơi mào cuộc chiến.

“Cuộc chiến này bắt đầu sau cuộc đảo chính vũ trang trái hiến pháp ở Ukraine năm 2014 và các hành động quân sự tiếp theo của chế độ Kiev chống lại chính công dân của mình ở miền đông nam Ukraine”.

Ông lưu ý rằng Moscow ban đầu không công nhận nền độc lập của các nước cộng hòa Donbass, nhưng sau khi bị lừa bởi Hiệp định Minsk thất bại, đã buộc phải sử dụng lực lượng vũ trang của mình để chấm dứt cuộc chiến do Kiev và các nước ủng hộ phương Tây khởi xướng.

17:40: Nga hoàn toàn năm thế chủ động chiến lược

“Chắc chắn rằng trước cuối năm nay, chúng ta sẽ chứng kiến những thành công mới của lực lượng vũ trang và các chiến binh của chúng ta" - ông Putin nói.

Ông tuyên bố rằng lực lượng Nga đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược sau khi đánh đuổi quân đội Ukraine khỏi vùng Kursk vào mùa xuân. Kiev đã phát động cuộc tấn công này năm ngoái, với lý do sẽ củng cố vị thế của mình trong các cuộc đàm phán hòa bình sắp tới.

Sau khi giải phóng thành phố Krasnoarmeysk (Pokrovsk) vào đầu tháng 12, Nga đã có được một vị trí thuận lợi để tiến sâu hơn vào khu vực mà Putin gọi là vùng phòng thủ chính của Kiev ở Donbass, bao gồm các vùng đất đô thị hóa giữa các thành phố Slavyansk, Kramatorsk và Konstantinovka. Ông cho biết quân đội Nga hiện đang tranh chấp khu vực Konstantinovka.

Tổng thống cũng cho biết thêm, giao tranh ác liệt vẫn đang diễn ra tại Krasny Liman và Dmitrov, cũng như Gulyay Pole ở vùng Zaporozhye.

Ở phía nam, lực lượng Nga đã chiếm được thành phố Kupyansk và đang gây áp lực lên nhóm chiến đấu Ukraine cố thủ tại một nút giao đường sắt lớn gần đó. Ông Putin nói rằng khoảng 3.500 binh sĩ Ukraine ở đó "hầu như không có cơ hội" sống sót sau khi yêu cầu rút lui của họ bị từ chối. “Sẽ đến lúc quân ta hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt lực lượng Ukraine bị bao vây ở bờ bắc sông và tiến về phía tây. Điều đó sẽ sớm xảy ra thôi” - ông Putin nói.

Tổng thống Putin cho biết, những nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững hoặc đảo ngược những thành quả mà Nga đạt được "bằng mọi giá" đều không thành công và chỉ làm cạn kiệt nguồn dự trữ chiến lược của Kiev. Ông nói thêm rằng tình hình khó khăn này hy vọng sẽ thúc đẩy Kiev chấp nhận một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột.

17:11: Tìm kiếm người mất tích

Tổng thống Putin nhấn mạnh việc tìm kiếm người mất tích là một vấn đề cấp bách. Bộ Quốc phòng đã thực hiện một số bước trong lĩnh vực này:

Một trung tâm điều phối tìm kiếm binh sĩ mất tích đã được thành lập;

Các phòng ban được thành lập theo nhóm và ở cấp địa phương;

Một hệ thống đăng ký riêng biệt để tìm kiếm người mất tích đã được lập ra.

Tổng thống nhấn mạnh rằng nhờ các biện pháp đã được thực hiện, số người mất tích đã giảm đi 3 lần.

Ông Putin trả lời các câu hỏi trực tiếp. Ảnh: RN.

17:09: Giải quyết thủ tục hành chính về chế độ với binh sĩ

Một đoạn video nhắn gửi từ một cư dân Novosibirsk. Cô là vợ của một người tham gia cuộc chiến Ukraine đã mất năm 2024. Họ có hai người con. Hiện tại họ chưa nhận được lương hưu dành cho người thân của nạn nhân. Liệu có thể đẩy nhanh quá trình xem xét các yêu cầu như vậy không?

Tổng thống đã xin lỗi vì đã để xảy ra tình huống này. Ông hứa rằng yêu cầu của cô sẽ được giải quyết sớm nhất có thể.

Ông Putin nói rằng lĩnh vực này đang đối mặt với nhiều vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính rườm rà. Ông hứa sẽ đích thân giải quyết những vấn đề này.

17:04: Hơn 400 nghìn người đăng ký nghĩa vụ quân sự

Đối với những người đã và muốn tiếp tục chiến đấu, lực lượng vũ trang Nga vẫn tiếp tục được biên chế theo kế hoạch. Hơn 400.000 người đã đăng ký nghĩa vụ quân sự trong năm 2025.

17:01: Nga có số lượng máy bay không người lái vượt trội

Tổng thống Putin cảm ơn người dân và các doanh nhân đã quyên góp được 83 tỷ ruble cho việc phát triển các hệ thống không người lái. Nga có số lượng máy bay không người lái vượt trội trong cuộc chiến Ukraine. Công việc cải tiến các hệ thống không người lái sẽ tiếp tục được thực hiện.

Ông Putin nhận xét rằng lữ đoàn Cựu chiến binh xứng đáng nhận được lời khen ngợi cao nhất vì những thành tích của họ và sẽ được trao danh hiệu Vệ binh.

Về máy bay không người lái hạng nặng, Bộ Quốc phòng đang tích cực nghiên cứu vấn đề này. Người đứng đầu bộ phận này đang trực tiếp tham gia vào các vấn đề liên quan đến UAV, và nhờ đó, tình hình trong lĩnh vực này đã thay đổi đáng kể.

16h55: Kinh tế Nga tăng trưởng vượt EU

Tỷ lệ thất nghiệp vốn đã ở mức thấp của Nga nay còn giảm thêm, xuống còn 2,2% - ông Putin cho biết.

Mức tăng trưởng GDP 1% của Nga chủ yếu là nhờ quyết định quan trọng của chính phủ trong việc kiềm chế lạm phát, dự kiến sẽ giảm xuống dưới 6% vào cuối năm.

Tăng trưởng GDP hằng năm đạt 1%, trong khi trong ba năm qua GDP đã tăng tổng cộng 9,7%. Để so sánh, GDP của khu vực đồng euro chỉ tăng 3,1% trong cùng giai đoạn.

Nợ công của Nga thuộc hàng thấp nhất trong số các nền kinh tế phát triển, hiện chỉ chiếm 17,7% GDP.

Nga sẽ có thể hoàn toàn thực hiện các nghĩa vụ xã hội của mình.

16h52: EU không dễ quyết định về tài sản Nga

Ông Putin nói thêm rằng việc đưa ra các quyết định liên quan đến việc chiếm đoạt tiền của người khác không phải là điều dễ dàng đối với EU. Điều này không chỉ giáng một đòn mạnh vào hình ảnh của EU mà còn làm suy yếu lòng tin trong khu vực đồng euro. Sau chuyện này, các quốc gia khác cũng sẽ bắt đầu lo ngại về dự trữ ngoại hối của mình, tổng thống nhận định.

Hiện tại EU không hài lòng với chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, nhưng ngày mai họ có thể lại không hài lòng với, ví dụ, việc xâm phạm quyền của cộng đồng LGBT - ông nói thêm.

Ông Putin nhấn mạnh rằng việc cho Kiev vay tiền bằng nguồn vốn bị đóng băng của Nga sẽ giáng một đòn nặng nề vào ngân sách của tất cả các nước EU.

Những nỗ lực thất bại của EU trong việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine có thể được coi là "ăn cắp nếu làm một cách bí mật" , nhưng "nếu làm công khai thì đó là cướp bóc", ông Putin nói.

16h40: Cơ hội đáng kể cho Nga

Ukraine gần như đã cạn kiệt lực lượng dự bị, điều này cuối cùng sẽ buộc Kiev phải quay trở lại tiến trình ngoại giao - ông Putin nói.

Việc chiếm được thị trấn Krasnoarmeysk (Pokrovsk) ở Donbass cũng mở ra những cơ hội đáng kể cho quân đội Nga - Putin cho biết, đồng thời nói thêm rằng lực lượng Moscow đã bao vây hoàn toàn thị trấn Dmitrov. “Tôi nghĩ đến thời điểm này, lực lượng của chúng tôi đã kiểm soát 50% lãnh thổ của thị trấn” - ông lưu ý.

Những bước tiến gần đây trên chiến trường và việc chiếm được thị trấn Seversk đồng nghĩa với việc quân đội Nga có một tuyến đường trực tiếp tiến về thành phố Slavyansk ở Donbass, trung tâm then chốt của khu vực, Putin nói.

16h28: Ukraine vẫn tiếp tục phản đối giải pháp hòa bình

Kiev đã từ chối ký thỏa thuận hòa bình trong các cuộc đàm phán tại Istanbul năm 2022 và hiện nay vẫn tiếp tục phản đối một giải pháp hòa bình, Putin nói.

Nga đang nắm chắc thế chủ động chiến lược trên chiến trường sau khi đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi khu vực Kursk vào mùa xuân năm nay, Putin cho biết.

16h20: Ông Putin bắt đầu phiên họp với vấn đề xung đột Ukraine

Ông nói rằng cuộc xung đột bắt đầu từ cuộc đảo chính được phương Tây hậu thuẫn tại Kiev năm 2014 và tiếp diễn do Kiev từ chối tôn trọng quyền lợi của người dân Donbass.

“Chúng tôi cởi mở và sẵn sàng chấm dứt xung đột một cách hòa bình… theo cách loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng,” Putin nói.

Một truyền thống tốt đẹp

Gostiny Dvor vốn đã là địa điểm truyền thống để người đứng đầu nhà nước gặp gỡ. Nhưng lần đầu tiên, sự kiện này sẽ được tổ chức vào thứ Sáu thay vì thứ Năm.

Các kênh truyền hình sẽ dành 3 giờ cho buổi phát sóng tất nhiên theo ước tính sơ bộ. Năm 2001, họ dành được 95 phút, nhưng từ năm 2004, con số này ít nhất là 180 phút. Một năm trước, ông Putin đã dành 4 tiếng rưỡi trước ống kính.

Từ năm 2001, đã có 18 cuộc phỏng vấn trực tiếp và 16 cuộc họp báo lớn được tổ chức. Năm 2020, các hình thức này được kết hợp. Thí nghiệm đã thành công, và bắt đầu từ năm 2023, loạt chương trình sẽ được gọi là "Tổng kết năm với Vladimir Putin".

Trước giờ họp báo. Ảnh: RN.

Hơn 2 triệu câu hỏi

2,1 triệu câu hỏi đã được nhận qua đường dây trực tiếp. Nhờ công nghệ hiện đại, chúng đã được xử lý trực tuyến, theo lời thư ký báo chí của tổng thống Dmitry Peskov.

Ông Putin đã được gửi trước một bộ câu hỏi. Điều này là cần thiết để đảm bảo người ông có đủ thời gian cung cấp những thông tin cần thiết.

"Vì tất cả điều này đang được hệ thống hóa, và chúng ta ngay lập tức thấy được những khu vực và cơ quan chịu trách nhiệm, cả ở cấp khu vực, toàn quốc và liên bang, điều đó có nghĩa là tổng thống có thể chuẩn bị các báo cáo nhất định. Các cơ quan đang theo dõi sát sao vấn đề này và làm việc nhanh chóng" - Người phát ngôn Peskov giải thích.

Theo ông, 20% câu hỏi liên quan đến chính sách xã hội - chủ đề phổ biến nhất. Các câu hỏi về nhà nước và xã hội, cơ sở hạ tầng chiếm 11%, vấn đề nhà ở chiếm 10%, kinh tế chiếm 9%, quân đội và nghĩa vụ quân sự chiếm 8%, và chăm sóc sức khỏe, nhà ở và dịch vụ công cộng mỗi loại chiếm 7%.

Chuẩn bị địa điểm cho cuộc họp báo và đường dây liên lạc trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RN.

Số lượng câu hỏi liên quan đến các vấn đề cấp bách của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã giảm. Điều này có nghĩa là những nỗ lực hỗ trợ quân nhân đang mang lại kết quả, ông Peskov nhận định. Sau sự kiện tổng kết năm, ông Putin có thể sẽ có cuộc nói chuyện với quân đội.

Chuyên gia AI của Sberbank, Alena Stemparzhevskaya, cho biết số lượng câu hỏi nhiều nhất đến từ Moscow, St. Petersburg, Krasnodar Krai, Rostov Oblast và Sverdlovsk Oblast. Nhóm công dân tích cực nhất là phụ nữ trên 56 tuổi.

Hồi đáp công dân

Ông Putin đã đáp lại một số yêu cầu. Ví dụ, cậu bé Ivan Kapustin 11 tuổi đến từ vùng Sverdlovsk đã thú nhận với người đứng đầu nhà nước rằng cậu rất thích đi bảo tàng, nhà hát và phim ảnh, nhưng gia đình cậu không phải lúc nào cũng có điều kiện. Mặt trận Nhân dân đã mời cậu bé tham quan bảo tàng biểu tượng hình chữ V và trao tặng cậu giấy chứng nhận tham dự các sự kiện văn hóa khác.

Tổng thống cũng đã thực hiện ước mơ của cậu bé Vladimir 11 tuổi bằng cách tặng cậu một bộ võ phục judo. Cậu bé Timur 5 tuổi nhận được một chiếc xe trượt tuyết từ Putin. Yegor, một thành viên của Đội Thiếu niên Quân đội vùng Altai, đã có thể lần đầu tiên trong đời được đi máy bay, nhờ sự giúp đỡ của nhà lãnh đạo Nga.

Mark, 10 tuổi, và Evgeny, 9 tuổi, đã được đi trên một chiếc xe bọc thép chở quân. Cha của Evgeny, một xạ thủ trên xe bọc thép chở quân, đã hy sinh trong một nhiệm vụ chiến đấu tại Ukraine.

Tất cả vì lợi ích của người Nga

Luôn có rất nhiều câu hỏi, nhưng Tổng thống Putin thường trả lời chi tiết và cũng không thể thiếu những câu đùa.

Năm 2019, ông được hỏi liệu ông có phải là người ngoài hành tinh hay không. Câu trả lời của ông rất ngắn gọn: "Không, tôi có lời chứng từ những người thân yêu của mình... Rốt cuộc thì tôi còn có các con".

Năm này qua năm khác, người ta vẫn thường xuyên được hỏi về những người được cho là đóng giả tổng thống Nga. Thậm chí, người ta còn tạo ra cả hình ảnh giả mạo bằng công nghệ deepfake. "Có thể bạn trông giống tôi và nói bằng giọng của tôi. Nhưng chỉ có một người duy nhất có thể trông giống tôi. Đó chính là tôi" - Tổng thống Putin thật đã đáp lại.

Dĩ nhiên, có rất nhiều yếu tố địa chính trị liên quan. Tổng thống Putin luôn giải thích sự cần thiết khách quan của một số quyết định chiến lược nhất định.

Năm 2014, sau cuộc đảo chính ở Ukraine, khi bình luận về mối quan hệ xấu đi với Mỹ và EU liên quan đến việc sáp nhập Crimea vào Nga, ông nói rằng phương Tây cần "ngừng xây dựng các bức tường" và thay vào đó tạo ra "một không gian nhân đạo chung, một không gian an ninh và tự do kinh tế". Lời kêu gọi của ông đã không được lắng nghe.

Tháng 12/2021, 2 tháng trước khi cuộc chiến bắt đầu, ông Putin cũng đã gửi những tín hiệu rõ ràng ra nước ngoài. Ông nói về sự cần thiết phải đảm bảo an ninh cho Nga, điều mà phương Tây không những không thực hiện mà còn làm điều hoàn toàn ngược lại. Ví dụ, bằng cách "cung cấp vũ khí hiện đại cho Kiev" và "tẩy não người dân (Ukraine)".

Một năm trước, tổng thống đã nhận xét: "Nếu tôi có thể nhìn lại tình hình, biết được những gì đang xảy ra hiện nay - tình hình năm 2021-2022 - tôi sẽ nghĩ gì? Tôi sẽ nghĩ về quyết định được đưa ra vào đầu năm 2022 - lẽ ra quyết định đó phải được đưa ra sớm hơn. Đó là điểm đầu tiên. Và thứ hai, biết được điều này, chúng ta đơn giản là cần bắt đầu chuẩn bị cho những sự kiện này, bao gồm cả chiến dịch quân sự đặc biệt".

Rõ ràng, các vấn đề Ukraine và quốc tế sẽ lại được nêu lên lần này. Ông Putin có thể sẽ lại được hỏi về mối quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tiến trình hòa bình và trật tự thế giới mới.

Nhưng theo RIA Novosti, đối tượng chính mà Tổng thống Putin hướng đến vẫn là người dân Nga. Năm 2018, khi nhắc tới việc người đứng đầu nhà nước không tránh khỏi phải hy sinh đời sống cá nhân, ông đã gọi đó là một “sự bù đắp mạnh mẽ”: Tất cả đều là “vì sự thịnh vượng của hàng triệu con người”.