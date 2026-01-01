Điều đặc biệt về 3 nữ ủy viên Trung ương vừa được điều động công tác mới

Nhiều cơ quan Trung ương hôm qua công bố các quyết định điều động, phân công, chỉ định, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ mới. Trong số đó, đáng chú ý có 3 nữ ủy viên Trung ương Đảng: Lâm Thị Phương Thanh, Nguyễn Thị Thu Hà và Hà Thị Nga.

Dù đảm nhiệm những vị trí khác nhau, cả 3 nữ ủy viên Trung ương đều có nhiều điểm chung đáng chú ý về quá trình rèn luyện, trưởng thành và kinh nghiệm. Điểm chung nổi bật nhất là cả 3 nữ cán bộ đều trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm cương vị Bí thư Tỉnh ủy.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13.

Việc bà Thanh được Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh dấu bước chuyển quan trọng từ công tác Đảng sang lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành.

Trước đó, bà có 2 nhiệm kỳ liên tiếp làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn - địa bàn biên giới có vị trí chiến lược quan trọng.

Bà Thanh trưởng thành từ hoạt động Đoàn, từng giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính trao quyết định cho bà Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Bộ VHTT-DL

Bà được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn và năng lực công tác toàn diện, đã kinh qua nhiều vị trí, chức vụ lãnh đạo quan trọng và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc điều động bà về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy sự tin tưởng của Trung ương đối với những cán bộ đã kinh qua chức vụ ở địa phương trước khi giao nhiệm vụ ở bộ ngành.

Cùng với đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, giữ chức Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Hà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định của Bộ Chính trị cho bà Nguyễn Thị Thu Hà. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Trước đó, bà Hà từng là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình...

Bà Hà được kỳ vọng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư giao.

Người thứ ba, bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Bà là ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Bà Nga để lại dấu ấn rõ nét trong công tác mặt trận và phụ nữ. Trước khi được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang (cũ) vào tháng 10/2024, bà từng giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Sau đó, bà được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao quyết định cho bà Hà Thị Nga. Ảnh: Tiến Đạt

Bà Nga là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và từng giữ các cương vị lãnh đạo chủ chốt của địa phương cũng như ở Trung ương nên được tin tưởng sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xét về độ tuổi, 3 nữ ủy viên Trung ương thuộc thế hệ cuối 6X, đầu 7X và đều còn tuổi tái cử. Trong đó, bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, còn bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1970.

Tuy khác nhau về chuyên môn và lĩnh vực công tác, cả 3 người đều có điểm chung là được rèn luyện qua thực tiễn lãnh đạo cấp tỉnh trước khi được giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Về trình độ, bà Nguyễn Thị Thu Hà là Phó giáo sư, tiến sĩ Tâm lý học; bà Hà Thị Nga là thạc sĩ xây dựng Đảng và Nhà nước; bà Lâm Thị Phương Thanh là thạc sĩ Luật, cử nhân Lịch sử.

Đáng chú ý, bà Hà Thị Nga là nữ ủy viên Trung ương người dân tộc Thái.