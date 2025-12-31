Ban Bí thư bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Sáng 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao quyết định bổ nhiệm với ông Nguyễn Xuân Trường. Ảnh: Đ.X

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp của ông Nguyễn Xuân Trường trong thời gian qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Xuân Trường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn; nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ vinh dự khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương hứa sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bản lĩnh thực tiễn; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần nêu gương.

Ông cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978; tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân; có trình độ Tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm).Ông là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều vị trí công tác: Giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.