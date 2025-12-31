Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 14 luật và 1 pháp lệnh vừa được Quốc hội, UBTVQH thông qua

Quang cảnh buổi họp báo.

Chiều 31/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật, pháp lệnh đã được Quốc hội, UBTVQH thông qua.

Buổi họp báo do ông Cấn Văn Tài – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước chủ trì. Chủ trì buổi họp báo còn có đại diện các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Tại buổi họp báo, các luật, pháp lệnh được công bố gồm: Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự;

Luật Phòng, chống ma túy; Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật Viên chức; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường.

Tại họp báo, lãnh đạo các bộ, ngành đã thông tin về những điểm mới và nội dung chính của các luật, pháp lệnh.