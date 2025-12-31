Ông Hoàng Trung Dũng làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Hoàng Trung Dũng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Chiều 31/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng Sản giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã trao quyết định cho ông Hoàng Trung Dũng.

Ông Hoàng Trung Dũng sinh năm 1971, quê Hà Tĩnh. Ông Dũng có trình độ tiến sĩ chính trị học, cử nhân ngữ văn. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Hoàng Trung Dũng có thời gian dài công tác tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng là Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Tạp chí Cộng Sản.

31/12/2025 15:02 PM (GMT+7)
