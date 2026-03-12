Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xe tải biến dạng kỳ quái, phụ xe tử vong sau cú va chạm kinh hoàng trên quốc lộ

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1A đoạn qua Km 1092+200 (tổ dân phố An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 98H-048.04 kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang BKS 98RM-025.28, do tài xế H.C.T (26 tuổi, trú xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc Nam, đang dừng đỗ ở lề đường.

Cùng lúc, xe tải mang BKS 36F-006.95 do tài xế H.V.H (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, chở theo T.K.D (24 tuổi, quê Thanh Hóa, phụ xe) chạy cùng chiều, đã tông vào phía sau xe đầu kéo.

Phần đầu xe tải bị hư hỏng rất nặng.

Sau cú va chạm, phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng. Anh T.K.D tử vong tại chỗ. Nhiều thanh tre trên thùng xe tải đổ tràn đường, khiến giao thông hướng Bắc Nam bị ách tắc cục bộ.

Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

