Lãnh đạo tối cao Iran ra thông điệp đầu tiên: Eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, cảnh báo lạnh gáy đến Mỹ

Thông điệp đầu tiên của Ayatollah Mojtaba Khamenei kể từ khi ông trở thành lãnh đạo tối cao mới của Iran hôm Chủ nhật đang được phát trên truyền hình nhà nước Iran.

Thông điệp, được người dẫn chương trình đọc trên truyền hình nhà nước Iran, trong đó ông kêu gọi đoàn kết quốc gia trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình, đồng thời tuyên bố Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị đóng nhằm gây sức ép lên các đối thủ của Iran.

Thông điệp chứa đựng lời cảnh báo rằng tất cả các căn cứ của Mỹ trong khu vực cần phải đóng cửa, nếu không chúng “sẽ bị tấn công”.

Trong thông điệp, nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Mojtaba Khamenei, cho biết Tehran tin tưởng vào “tình hữu nghị” với các nước láng giềng, nhấn mạnh rằng nước ông chỉ nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ tại các quốc gia này.

“Chúng ta sẽ trả thù cho máu của những người tử vì đạo" - ông nói, và cảm ơn quân đội, cho rằng họ đã ngăn Iran bị chi phối hoặc bị chia cắt khi đất nước bị tấn công.

“Tôi muốn cảm ơn những chiến binh dũng cảm đang làm công việc tuyệt vời trong lúc đất nước chúng ta chịu sức ép và bị tấn công” - ông nói, đồng thời khẳng định Iran sẽ tiếp tục đáp trả.

Ông Khamenei cũng cho biết lực lượng “kháng chiến” ở Yemen “cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ”, đồng thời nói rằng các nhóm vũ trang ở Iraq cũng “muốn giúp đỡ” cuộc cách mạng Hồi giáo.

Ông đề nghị bồi thường tài chính cho những người chịu thiệt hại. Những người bị thương sẽ được điều trị miễn phí.

Mojtaba Khamenei đã không xuất hiện trước công chúng trong những ngày kể từ khi có thông báo ông được bổ nhiệm vào chức vụ cao nhất của đất nước. Một nguồn tin thân cận với tình hình cho biết với CNN rằng nhà lãnh đạo tối cao đã bị gãy chân và một số vết thương nhẹ khác trong ngày đầu tiên của chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel.

Đại sứ Iran tại Síp, Alireza Salarian, nói với tờ Guardian hôm thứ Tư rằng ông Khamenei bị thương trong cùng cuộc không kích đã giết chết cha ông, cố lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei , cùng với năm thành viên khác trong gia đình.