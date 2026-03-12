Đăng tin sáp nhập còn 16 tỉnh để 'câu view', thanh niên bị công an mời lên làm việc

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 27/2, Công an xã Đại Đồng, Bắc Ninh phát hiện anh N.N.H (SN 1995, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh) sử dụng tài khoản Facebook "N.H" đăng tải, chia sẻ bài viết chứa thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật liên quan danh sách sáp nhập 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố nhằm thu hút tương tác cho trang cá nhân.

Nội dung bài viết đăng tải sai sự thật. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Bài viết sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Sau khi phát hiện vụ việc, ngày 1/3, Công an xã Đại Đồng tiến hành xác minh, làm rõ và mời chủ tài khoản lên làm việc. Tại cơ quan công an, anh H. thừa nhận hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin khi chưa kiểm chứng tính xác thực.

Nhận thấy anh H đã nhận thức được hành vi vi phạm, Công an xã đã nhắc nhở, giáo dục, tuyên truyền pháp luật về việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên không gian mạng; đồng thời yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.