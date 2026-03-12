Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tình báo Mỹ: Không có dấu hiệu chính quyền Iran sụp đổ

Sự kiện: Xung đột Mỹ - Iran

Gần hai tuần kể từ khi Mỹ - Israel phát động chiến tranh chống Iran, chế độ chính trị tại Iran không bộc lộ dấu hiệu nào về sự sụp đổ sắp xảy ra, theo đánh giá tình báo của Mỹ được hai người thạo tin mô tả.

Ngoài việc làm suy yếu khả năng tên lửa của Iran, chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel phối hợp tiến hành đã hạ sát hàng chục quan chức cấp cao của Iran, bao gồm cả Lãnh tụ tối cao Khamenei. Nhưng các đánh giá tình báo của Mỹ cho thấy chiến dịch này vẫn chưa gây ra rủi ro nghiêm trọng nào đối với chính quyền Iran.

Tình báo Mỹ: Không có dấu hiệu chính quyền Iran sụp đổ - 1

Quân nhân Iran. Ảnh: Tehran Times.

Trong các tuyên bố gần đây, các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã tìm cách thu hẹp mục tiêu của chiến tranh xuống mức chỉ là làm suy yếu các chương trình tên lửa, hạt nhân và hải quân của Iran. Họ coi việc thay đổi chế độ là một hệ quả phụ của chiến dịch quân sự chứ không phải là mục đích chính của nó.

Tuy nhiên, khi mô tả động lực khởi đầu cuộc chiến, ông Trump cũng đã viện dẫn việc chế độ ở Tehran đã tồn tại gần 50 năm. Ngoài ra, vào ngày đầu tiên của chiến dịch tập kích, ông Trump đã khuyến khích người dân Iran nổi dậy và lật đổ chính phủ của họ.

Kể từ đó, ông đã yêu cầu Iran “đầu hàng vô điều kiện” trước khi ông có thể chấm dứt các cuộc tấn công. Nhưng các phụ tá của ông Trump cho biết ngay cả cái gọi là “tuyên bố đầu hàng” đó cũng sẽ do chính ông đưa ra.

12/03/2026 22:46 PM (GMT+7)
