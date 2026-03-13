'Nổ' là Vụ trưởng Vụ 1A Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng chiếm đoạt 700 triệu đồng

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây cơ quan CSĐT của đơn vị vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố đối với Trần Ngọc Thanh (SN 1977, trú tại số 300, đường Trần Hưng Đạo, phường Hải Dương, TP Hải Phòng) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Chân dung đối tượng Trần Ngọc Thanh. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả điều tra của cơ quan Công an xác định, Phạm Ngọc Thanh đã bịa đặt bản thân là Vụ trưởng Vụ 1A Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, có thể xin dự án nạo vét hạ độ cao đáy hồ chùa Quỳnh (tại phường Tràng An, TP Đông Triều - nay là phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh). Tin tưởng vào lừa hứa của Thanh, anh T.T.L đã giao cho đối tượng số tiền 700 triệu đồng và sau đó bị Thanh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với Phạm Ngọc Thanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật hình sự.