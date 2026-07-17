Điều chỉnh thiết kế nút giao cao tốc để tránh 6 lô cốt

Ngày 16/7, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết nhà thầu đã thi công trở lại vòng xuyến trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, phường Kim Long, sau mấy ngày dừng do phát hiện 6 lô cốt. Chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn đã điều chỉnh thiết kế vòng xuyến.

Phương án điều chỉnh tránh 6 lô cốt. Ảnh: Ban Quản lý dự án

Theo hồ sơ thiết kế cũ được Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh duyệt, vị trí nút giao quốc lộ 1 và hướng nhánh 9 với tỉnh lộ 12b sẽ bám theo đường đang khai thác, tận dụng tối đa kết cấu nền mặt đường có sẵn. Đoạn tuyến này sẽ bố trí đoạn đường cong dài 200 m, tốc độ tối đa cho phép 40 km/h. Toàn bộ đồi Xước Dũ, nơi phát hiện 6 lô cốt, sẽ được san ủi để lấy mặt bằng. Tuyến đường vào nút giao cao tốc sẽ đi qua khu vực phát hiện lô cốt.

Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường dẫn vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn sẽ đi phía dưới chân đồi Xước Dũ, tránh lô cốt. Khu vực này sẽ xây dựng taluy dương để phòng chống sạt lở đồi. Ngoài ra, một cầu vượt cũng sẽ được xây dựng thêm tại khu vực nút giao vòng xuyến theo đề xuất của UBND TP Huế.

Đơn vị đã bổ sung thiết kế cầu vượt tại nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn với đường tránh TP Huế. Cầu vượt có tổng kinh phí hơn 96 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ tránh giao cắt với đường tránh TP Huế để đảm bảo an toàn giao thông. Phương án xây bổ sung xây cầu vượt tại nút giao vòng xuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang được Bộ Xây dựng thẩm định, ông Long cho biết.

Khu vực đồi Xước Dũ nơi phát hiện 6 lô cốt quân sự. Ảnh: Võ Thạnh

Trước khi phát hiện 6 lô cốt quân sự trên đỉnh đồi Xước Dũ, UBND TP Huế đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất phương án thiết kế nút giao khác mức (cầu vượt) nhằm xử lý triệt để các điểm xung đột giao thông phức tạp giữa tuyến cao tốc, đường tránh và các trục đường địa phương.

Đối với số lô cốt được phát hiện khi thi công vòng xuyến cao tốc, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế đã bàn giao cho Ban chỉ huy quân sự Kim Long quản lý. Chúng sẽ được giữ lại sau khi Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn điều chỉnh hướng tuyến vòng xuyến.

Khu vực đồi Xước Dũ trước lúc bị san ủi thi công nút giao vòng xuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: Võ Thạnh

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, trong đó đoạn qua Quảng Trị dài 36,3 km, qua TP Huế dài 62 km. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng, quy mô 2 làn xe, định kỳ bố trí các đoạn vượt 4 làn dài 1-1,5 km, có làn dừng khẩn cấp. Tốc độ khai thác 60-80 km/h tại đoạn 2 làn và 80 km/h tại đoạn 4 làn.

Tháng 12/2025, cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường rộng từ 12 lên 23 m, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn ngân sách nhà nước. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2026.