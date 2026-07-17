Hà Nội: Hiện trường vụ ô tô khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 4 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng xảy ra tại Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Chương Dương, Hà Nội), đến sáng 17/7, lực lượng chức năng đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường.

Trước đó, khoảng 0h20 cùng ngày, ô tô khách giường nằm mang BKS 20C-117.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, trú xã Khai Sơn, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển, lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (đoạn tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ), hướng Nghệ An đi Hà Nội.

Đến Km197+900, ô tô bất ngờ lao sang phải, tông đổ dải hộ lan, lan can cao tốc rồi rơi xuống đường gom ở độ cao khoảng 3,5-4,2 m.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 32 người (bao gồm cả tài xế). Đây là đoàn khách du lịch từ Hà Tĩnh trở về, các hành khách đều trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại chỗ và 1 người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 28 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xề và không phát hiện vi phạm.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.