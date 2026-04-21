Cận cảnh cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu trước ngày thông xe

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6/2023, dài gần 54km, tổng vốn đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, đi qua Đồng Nai và TPHCM, gồm 3 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 3 dài 19,8km qua TPHCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 dài 18,2km do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; phần còn lại dài 16km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Mới đây, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, tổ chức nghiệm thu, sớm đưa vào khai thác đoạn khoảng 37km thuộc dự án thành phần 2 và 3, từ nút giao Long Thành (Đồng Nai) đến cuối tuyến, phấn đấu thông xe trước ngày 30/4.

Ghi nhận giữa tháng 4 của PV VietNamNet cho thấy, tại dự án thành phần 2, đoạn từ nút giao Long Thành (kết nối cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây) đến giáp ranh TPHCM, đa số hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành.

Tại công trường, công nhân đang tăng tốc hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, dải chống chói, biển báo… nhằm bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ trước thời điểm thông xe.

Tuyến cao tốc còn có đường kết nối trực tiếp vào Cảng hàng không quốc tế Long Thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển và tăng cường liên kết giao thông khu vực.

Trong ảnh, công trường thi công nút giao cao tốc Bến Lức – Long Thành (do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC làm chủ đầu tư) kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã dần hiện rõ hình hài. Dự kiến thông xe vào quý III/2026.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu được đầu tư quy mô 4–6 làn xe, vận tốc thiết kế tối đa 100 km/h, góp phần tăng cường kết nối liên vùng Đông Nam Bộ, giảm tải cho Quốc lộ 51 và hỗ trợ phát triển logistics, cảng biển, sân bay.

Đoạn giáp ranh giữa Đồng Nai và TPHCM trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã hoàn thiện mặt đường, vạch kẻ, lắp đặt biển báo phản quang và cắm mốc địa phận, sẵn sàng thông xe trước ngày 30/4.

Đối với dự án thành phần 3, tuyến có điểm đầu tại phường Phú Mỹ (giáp ranh Đồng Nai), kết nối với điểm cuối dự án thành phần 2, kéo dài theo hướng Đông Nam và kết thúc tại nút giao với Quốc lộ 56.

Trong ảnh là điểm cuối tuyến cao tốc tại nút giao Quốc lộ 56 (phường Tam Long, TPHCM). Ngoài ra, TPHCM đang triển khai dự án đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài hơn 16km, từ nút giao Quốc lộ 56 đến nút giao đường 51B, 51C (phường Phước Thắng), với tổng vốn đầu tư gần 14.000 tỷ đồng.

Trước đó, Bộ Xây dựng dự kiến thông xe một đoạn thuộc dự án thành phần 2 và 3 vào ngày 31/3. Tuy nhiên, do vướng mắc trong tổ chức kết nối giao thông giữa cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, kế hoạch này đã được điều chỉnh, lùi thời gian thực hiện.