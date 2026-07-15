Huế giữ lại 6 lô cốt mới phát hiện khi làm vòng xuyến cao tốc

Ngày 14/7, đại tá Lê Huy Nghĩa, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế, cho biết đơn vị đã khảo sát thực địa đồi Xước Dũ, nơi phát hiện 6 lô cốt trong quá trình thi công vòng xuyến ra vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Các lô cốt hình ngũ giác, lục giác được xây dựng bằng bêtông cốt thép nằm trên đỉnh đồi. Từ vị trí này có thể dễ dàng quan sát sông Hương, đoạn qua phường Kim Long.

Khu vực đồi Xước Dũ, nơi phát hiện 6 lô cốt quân sự. Ảnh: Võ Thạnh

Thiết kế các lô cốt mới phát hiện tương đồng với hệ thống lô cốt đang tồn tại ở đồi Vọng Cảnh, phường Thủy Xuân, nằm chéo bên kia sông Hương. Qua khảo sát, chúng được quân đội Mỹ xây dựng trong chiến tranh giai đoạn 1957-1975, đại tá Nghĩa cho biết.

Trong chiến tranh, thượng nguồn sông Hương là căn cứ địa của quân giải phóng. Từ chiến khu Dương Hòa, núi Kim Phụng, Khe Lúi, quân giải phóng theo đường sông Hương và các tuyến đường bộ tấn công về trung tâm TP Huế.

Đại tá Nghĩa cho biết 6 lô cốt trên đồi Xước Dũ sẽ được bàn giao cho Ban Chỉ huy quân sự phường Kim Long tiếp nhận và quản lý. Phía Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh đã tạm dừng thi công vòng xuyến ra vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Đồi Xước Dũ, nơi phát hiện hệ thống lô cốt quân sự, vọng gác khi chưa bị san ủi. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết đơn vị đã đề xuất thay đổi thiết kế vòng xuyến, hướng tuyến để tránh 6 lô cốt, trình Bộ Xây dựng duyệt. Nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tỉnh lộ 12B sẽ được xây cầu vượt tránh giao cắt với đường tránh TP Huế để đảm bảo an toàn giao thông.

Đề xuất này trùng với mong muốn của TP Huế. Trước đó, UBND TP Huế có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề xuất phương án thiết kế nút giao khác mức (cầu vượt) nhằm xử lý triệt để các điểm xung đột giao thông phức tạp giữa tuyến cao tốc, đường tránh và các trục đường địa phương.

Các lô cốt nằm trên đỉnh đồi Xước Dũ, phường Kim Long. Ảnh: Võ Thạnh

Theo UBND TP Huế, qua rà soát hiện trạng và hồ sơ thiết kế được phê duyệt, phương án nút giao đồng mức hiện nay còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông trong quá trình khai thác lâu dài. Nút giao nằm trên đoạn tuyến có tầm nhìn hạn chế; tuyến đường Văn Thánh kết nối vào nút giao có độ dốc lớn, trong khi lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến tránh hiện nay rất lớn và tiếp tục gia tăng theo tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, trong đó đoạn qua Quảng Trị dài 36,3 km, qua TP Huế dài 62 km. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng, quy mô 2 làn xe, định kỳ bố trí các đoạn vượt 4 làn dài 1-1,5 km, có làn dừng khẩn cấp. Tốc độ khai thác 60-80 km/h tại đoạn 2 làn và 80 km/h tại đoạn 4 làn.

Tháng 12/2025, cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, nền đường rộng từ 12 lên 23 m, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn ngân sách nhà nước. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2026.