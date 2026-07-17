Mục tiêu tiếp theo của Mỹ sau loạt đòn không kích Iran

Mục tiêu tiếp theo của Mỹ

Reuters dẫn thông tin từ một số quan chức Mỹ cho biết các đợt không kích gần đây vào Iran không chỉ nhằm buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz mà còn hướng đến phá hủy các năng lực quân sự mà Washington coi là mục tiêu ưu tiên trước khi triển khai những chiến dịch phức tạp hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Một quan chức Mỹ nhận định các cuộc tấn công này có thể được xem là "hoạt động chuẩn bị", nhằm làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Iran trong trường hợp quân đội Mỹ được lệnh triển khai các chiến dịch quy mô lớn hơn trong tương lai. "Điều này được coi là biện pháp chuẩn bị cho trường hợp cần thiết", quan chức này nói. Lầu Năm Góc hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.

Các phương án quân sự tiếp theo đang được cân nhắc

Hồi tháng 3/2026, Reuters đưa tin quân đội Mỹ đã xây dựng các phương án triển khai lực lượng tới khu vực bờ biển Iran nhằm tăng cường an ninh cho eo biển Hormuz. Khi đó, các quan chức Mỹ cũng cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thảo luận khả năng đưa lực lượng đổ bộ lên đảo Kharg, nơi trung chuyển khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran.

Theo các quan chức Mỹ, đây là phương án có mức độ rủi ro cao do Iran có thể sử dụng tên lửa và máy bay không người lái từ đất liền để tấn công hòn đảo.

Phát biểu hôm 14/7, Tổng thống Trump cho biết ông từng chỉ thị quân đội không tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran trong các đợt không kích nhằm vào khu vực đảo Kharg. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng kiểm soát hòn đảo này. "Nếu chúng ta làm suy yếu họ đủ sâu và đủ mạnh, tôi sẽ làm điều đó", ông Trump nói với Fox News.

Ông Trump cũng cảnh báo có thể tấn công một cơ sở được gọi là Núi Pickaxe, địa điểm được cho là liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và nằm sâu dưới lòng đất gần một cơ sở hạt nhân trọng yếu của nước này.

Ông Mark Cancian, cựu sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ, hiện là chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), cho rằng việc Tổng thống Trump công khai đề cập đến các phương án quân sự như khả năng chiếm đảo Kharg là "con dao hai lưỡi".

Theo ông Cancian, việc công khai những phương án tác chiến có thể tạo sức ép trên bàn đàm phán với Iran nhưng cũng có thể gây bất lợi cho quân đội Mỹ vì để lộ các lựa chọn mà Washington đang cân nhắc.

Thành công chiến thuật, bế tắc chiến lược

Những người chỉ trích chính sách của Tổng thống Donald Trump đối với Iran, trong đó có nhiều nghị sĩ Mỹ, cho rằng dù Washington đã giành được một số thành công về mặt chiến thuật, như làm suy yếu năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của Iran, chiến lược tổng thể vẫn chưa đạt được mục tiêu buộc Tehran phải nhượng bộ.

Trong khi đó, chiến dịch quân sự của Mỹ đã khiến Iran gia tăng sức ép đối với eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược mà khoảng 20% lượng dầu thô toàn cầu được vận chuyển qua. Dù hải quân chính quy của Iran đã chịu nhiều tổn thất, Tehran vẫn duy trì khả năng tấn công các tàu thương mại bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Các quan chức Mỹ cho biết thực tế này đã làm dấy lên cuộc tranh luận trong chính quyền ông Trump về hướng đi tiếp theo của chiến dịch quân sự. Một quan chức tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth là người ủng hộ việc gia tăng sức ép và mở rộng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Ông Imran Bayoumi, cựu quan chức Lầu Năm Góc, hiện là chuyên gia tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định những phát biểu cứng rắn gần đây của Tổng thống Trump nhiều khả năng nhằm gia tăng sức ép trong đàm phán và khiến Tehran khó đoán định các bước đi tiếp theo của Washington.

"Tôi sẽ tách biệt giữa những gì ông ấy nói và những gì ông ấy làm. Tôi cho rằng các cuộc thảo luận giữa ông ấy với đội ngũ an ninh quốc gia có lẽ rất khác so với những gì ông ấy đăng tải trên mạng xã hội", ông Bayoumi nhận định.