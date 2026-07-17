Bắt tạm giam cựu Giám đốc Trung tâm Văn hóa đăng tải thông tin sai sự thật

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Cao Thị Ngọc Mai là cựu Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao TP Trà Vinh (cũ). Quá trình công tác, Mai để xảy ra sai phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Năm 2022, Mai bị TAND tỉnh Trà Vinh (cũ) tuyên phạt 5 năm tù về tội tham ô tài sản.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, kể từ tháng 3/2025 đến nay, Mai liên tục sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết, video với nội dung mang tính quy kết, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can Cao Thị Ngọc Mai.

Cơ quan chức năng đã giải thích, hướng dẫn thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng trình tự pháp luật nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, không chấp hành mà tiếp tục sử dụng mạng xã hội để đăng tải, phát tán nhiều thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội và tình hình an ninh trật tự.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi nói trên.