Rộ tin Iran yêu cầu Houthi sẵn sàng đóng tuyến vận chuyển dầu ở Biển Đỏ

Bản đồ mô tả vị trí Eo biển Bab el-Mandeb. Ảnh: NHK

Reuters dẫn nhiều nguồn tin cho biết Iran đã yêu cầu Houthi chuẩn bị đóng cửa Eo biển Bab el-Mandeb nếu Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Căng thẳng tại Eo biển Hormuz đã khiến tuyến hàng hải qua Biển Đỏ trở thành tuyến đường thay thế quan trọng cho hoạt động vận chuyển dầu mỏ từ khu vực này.

Một nguồn tin thân cận với lực lượng Houthi nói với Reuters rằng nhóm này đã triển khai tên lửa và thiết bị bay không người lái gần Eo biển Bab el-Mandeb, hoàn tất công tác chuẩn bị để tấn công tàu thuyền.

Thông tin trên được đưa ra khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã tiếp tục không kích Iran ngày thứ sáu liên tiếp, đồng thời duy trì phong tỏa trên biển.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã trả đũa bằng cách tiến hành những cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ ở Bahrain.

Tehran cảnh báo rằng việc xuất khẩu dầu khí trong khu vực có thể bị chặn hoàn toàn và tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ chấm dứt điều mà họ mô tả là sự can thiệp quân sự “bất hợp pháp” trong khu vực.