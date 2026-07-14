Phát hiện 6 lô cốt quân sự khi thi công vòng xuyến cao tốc

Ngày 13/7, ông Chu Văn Long, Giám đốc điều hành Ban Quản lý dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết nhà thầu phát hiện các lô cốt quân sự cũ khi san ủi đồi Xước Dũ ở phường Kim Long để thi công vòng xuyến.

Các lô cốt hình ngũ giác, lục giác, đường kính 3,5-4,5 m, được xây dựng bằng bêtông cốt thép. Từ lô cốt trên ngọn đồi có thể quan sát rõ sông Hương và đồi Vọng Cảnh từ xa, nơi cũng có các công sự.

Sau kiểm tra, đơn vị đã thay đổi thiết kế vòng xuyến, hướng tuyến để tránh 6 lô cốt, trình Bộ Xây dựng duyệt trước khi tiếp tục thi công. Nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn với tỉnh lộ 12B theo thiết kế mới sẽ được xây cầu vượt tránh giao cắt với đường tránh TP Huế để đảm bảo an toàn giao thông.

6 lô cốt quân sự được phát hiện trên đỉnh đồi Xước Dũ. Ảnh: Võ Thạnh

Theo ông Long, khi khảo sát làm nút giao, khu vực đồi Xước Dũ là rừng keo tràm rậm rạp. Các đơn vị tư vấn, lập dự án không phát hiện 6 lô cốt.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, trong đó đoạn qua Quảng Trị dài 36,3 km, qua TP Huế dài 62 km. Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 7.700 tỷ đồng, được khánh thành ngày 31/12/2022 sau hơn ba năm thi công, với quy mô 2 làn xe, định kỳ bố trí các đoạn vượt 4 làn dài 1-1,5 km, có làn dừng khẩn cấp. Tốc độ khai thác 60-80 km/h tại đoạn 2 làn và tối đa 80 km/h tại đoạn 4 làn.

Tháng 12/2025, cao tốc Cam Lộ - La Sơn được khởi công mở rộng từ 2 lên 4 làn xe, chiều rộng nền đường từ 12 lên 23 m, tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn vốn ngân sách nhà nước. Công trình dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Nút giao cao tốc Cam Lộ - La Sơn giao với tỉnh lộ 12B. Ảnh: Võ Thạnh

Lô cốt là công trình quân sự được xây dựng kiên cố để phòng ngự, bảo vệ một khu chiến lược. Trong kháng chiến chống Mỹ, Huế là chiến trường khốc liệt.