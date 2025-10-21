Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TP HCM - Dự án nhà ở tại khu Bến Nhà Rồng sẽ dừng để ưu tiên làm công viên, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành chống ùn tắc, song khu vực này vẫn còn nhiều nhà kho, bến bãi chưa giải toả

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 1

Cuối năm 2016, UBND TP HCM chấp thuận cho một doanh nghiệp thực hiện dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội rộng 31,5 ha, gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học và trạm y tế.

Sau nhiều năm chậm triển khai, Thường trực Thành ủy TP HCM mới đây quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực này để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.

Ngày 20/10, khu đất dài gần 3 km dọc sông Sài Gòn, giáp trung tâm qua cầu Khánh Hội và kết nối khu đô thị Thủ Thiêm, vẫn còn bỏ trống.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 2

Bấm để lật
Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 3

Khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, đoạn giao kênh Bến Nghé hiện nay so với ảnh tư liệu khoảng năm 1930. Từ thời Pháp thuộc, đây là cảng biển sầm uất bậc nhất Sài Gòn, cửa ngõ giao thương đường biển của miền Nam; Nhà Rồng là trụ sở hành chính, còn Khánh Hội phục vụ bốc dỡ hàng hóa, kho bãi và sửa chữa tàu.

Sau năm 1975, nơi đây đổi tên thành Cảng Sài Gòn và tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ ra thế giới. Từ năm 2016, toàn bộ hoạt động cảng đã chuyển về Hiệp Phước, trả lại hơn 32 ha đất dọc sông Sài Gòn cho thành phố.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 4

Điểm đầu khu đất cảng Nhà Rồng – Khánh Hội hiện là Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP HCM, cụm di tích bên sông Sài Gòn gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville ra đi tìm đường cứu nước. Phía sau bến với các xưởng, kho bãi, cầu tàu còn lưu dấu cảng biển sầm uất một thời.

Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho Cảng Sài Gòn góp vốn cùng đối tác triển khai dự án khu phức hợp. Tháng 8/2017, Cảng Sài Gòn bàn giao đất để thực hiện, dự kiến ra mắt vào năm 2018, song dự án chưa thể triển khai do vướng thủ tục.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 5

Bấm để lật
Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 6

Sau gần 10 năm giao doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở, đến nay khu đất vẫn chưa được giải tỏa hết. Khu vực cảng hiện là nơi neo đậu của nhiều tàu, du thuyền kéo dài từ Bến Nhà Rồng đến gần kênh Tẻ.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 7

Bấm để lật
Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 8

Phần lớn nhà kho, bến bãi, xưởng, văn phòng... thuộc khu vực bến cảng trước đây vẫn chưa được di dời. Nhiều dãy nhà được xây dựng từ trước năm 1975.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 9

Lác đác một vài kho, xưởng ở mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành đã bàn giao mặt bằng, ngưng hoạt động.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 10

Bấm để lật
Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 11

Khu nhà xưởng của công ty đường Khánh Hội trong bến cảng đã ngưng hoạt động, bên ngoài rào kín. Một vài dãy nhà của doanh nghiệp này đã tháo dỡ, bên trong hoang vắng, cỏ cây mọc um tùm.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 12

Ở khu vực gần cầu Tân Thuận (nối quận 7 và quận 4 cũ), nhiều công trình, hạng mục của khu cảng cũng xuống cấp, được tận dụng làm nơi chứa vật liệu xây dựng, phế liệu, kho hàng.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 13

Một khu bến bãi khác ở gần kênh Tẻ được tận dụng làm bãi giữ xe.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 14

Bấm để lật
Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 15

Trụ sở của Cảng vụ hàng hải TP HCM tại đây vẫn hoạt động nhộn nhịp, xe chở hàng hoá liên tục ra vào.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 16

Dù hoạt động cảng đã di dời, tuyến đường Nguyễn Tất Thành cạnh đó và nhiều đường khác ở quận 4 cũ vẫn thường xuyên quá tải, ùn tắc nhiều năm qua, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 17

Toàn cảnh Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội hướng nhìn từ cầu Tân Thuận về trung tâm thành phố, đối diện là khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo các chuyên gia, việc dừng dự án sẽ giúp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân khi tạo ra công viên, mở rộng đường về phía cảng; bảo tồn và nâng tầm giá trị lịch sử của Bến Nhà Rồng.

Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên - 18

Vị trí cảng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Đồ họa: Tâm Thảo

Bến Nhà Rồng - từ thương cảng 150 năm đến 'đất vàng' ven sông Sài Gòn
Bến Nhà Rồng - từ thương cảng 150 năm đến 'đất vàng' ven sông Sài Gòn

Không chỉ giữ vị thế thương cảng lớn nhất Đông Dương hàng thế kỷ, cảng Sài Gòn với Bến Nhà Rồng còn là điểm khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quỳnh Trần ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/10/2025 06:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN