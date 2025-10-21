Hiện trạng khu đất 32 ha ở Bến Nhà Rồng sẽ làm công viên

Cuối năm 2016, UBND TP HCM chấp thuận cho một doanh nghiệp thực hiện dự án Khu phức hợp Nhà Rồng – Khánh Hội rộng 31,5 ha, gồm trung tâm thương mại, hơn 3.100 căn hộ, trường học và trạm y tế.

Sau nhiều năm chậm triển khai, Thường trực Thành ủy TP HCM mới đây quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực này để mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây công viên, mở đường Nguyễn Tất Thành và phát triển dịch vụ công cộng.

Ngày 20/10, khu đất dài gần 3 km dọc sông Sài Gòn, giáp trung tâm qua cầu Khánh Hội và kết nối khu đô thị Thủ Thiêm, vẫn còn bỏ trống.

Khu vực cảng Nhà Rồng – Khánh Hội, đoạn giao kênh Bến Nghé hiện nay so với ảnh tư liệu khoảng năm 1930. Từ thời Pháp thuộc, đây là cảng biển sầm uất bậc nhất Sài Gòn, cửa ngõ giao thương đường biển của miền Nam; Nhà Rồng là trụ sở hành chính, còn Khánh Hội phục vụ bốc dỡ hàng hóa, kho bãi và sửa chữa tàu.

Sau năm 1975, nơi đây đổi tên thành Cảng Sài Gòn và tiếp tục giữ vai trò cửa ngõ ra thế giới. Từ năm 2016, toàn bộ hoạt động cảng đã chuyển về Hiệp Phước, trả lại hơn 32 ha đất dọc sông Sài Gòn cho thành phố.

Điểm đầu khu đất cảng Nhà Rồng – Khánh Hội hiện là Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP HCM, cụm di tích bên sông Sài Gòn gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi thanh niên Nguyễn Tất Thành lên tàu Amiral Latouche-Tréville ra đi tìm đường cứu nước. Phía sau bến với các xưởng, kho bãi, cầu tàu còn lưu dấu cảng biển sầm uất một thời.

Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho Cảng Sài Gòn góp vốn cùng đối tác triển khai dự án khu phức hợp. Tháng 8/2017, Cảng Sài Gòn bàn giao đất để thực hiện, dự kiến ra mắt vào năm 2018, song dự án chưa thể triển khai do vướng thủ tục.

Sau gần 10 năm giao doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở, đến nay khu đất vẫn chưa được giải tỏa hết. Khu vực cảng hiện là nơi neo đậu của nhiều tàu, du thuyền kéo dài từ Bến Nhà Rồng đến gần kênh Tẻ.

Phần lớn nhà kho, bến bãi, xưởng, văn phòng... thuộc khu vực bến cảng trước đây vẫn chưa được di dời. Nhiều dãy nhà được xây dựng từ trước năm 1975.

Lác đác một vài kho, xưởng ở mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành đã bàn giao mặt bằng, ngưng hoạt động.

Khu nhà xưởng của công ty đường Khánh Hội trong bến cảng đã ngưng hoạt động, bên ngoài rào kín. Một vài dãy nhà của doanh nghiệp này đã tháo dỡ, bên trong hoang vắng, cỏ cây mọc um tùm.

Ở khu vực gần cầu Tân Thuận (nối quận 7 và quận 4 cũ), nhiều công trình, hạng mục của khu cảng cũng xuống cấp, được tận dụng làm nơi chứa vật liệu xây dựng, phế liệu, kho hàng.

Một khu bến bãi khác ở gần kênh Tẻ được tận dụng làm bãi giữ xe.

Trụ sở của Cảng vụ hàng hải TP HCM tại đây vẫn hoạt động nhộn nhịp, xe chở hàng hoá liên tục ra vào.

Dù hoạt động cảng đã di dời, tuyến đường Nguyễn Tất Thành cạnh đó và nhiều đường khác ở quận 4 cũ vẫn thường xuyên quá tải, ùn tắc nhiều năm qua, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Toàn cảnh Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội hướng nhìn từ cầu Tân Thuận về trung tâm thành phố, đối diện là khu đô thị Thủ Thiêm.

Theo các chuyên gia, việc dừng dự án sẽ giúp đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân khi tạo ra công viên, mở rộng đường về phía cảng; bảo tồn và nâng tầm giá trị lịch sử của Bến Nhà Rồng.

Vị trí cảng kéo dài từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận. Đồ họa: Tâm Thảo