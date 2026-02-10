Thủ tướng Keir Starmer. Ảnh PA

Công tước quỳ gối

Một người đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu vì đèn flash đang quỳ gối. Chân trần, tay chạm vào bụng của một cô gái vô danh nằm im trên sàn. Mặt cô bị che bởi một ô vuông đen. Ở hậu cảnh, ai đó vắt chân lên bàn. Chính xác điều gì đang xảy ra trong bức ảnh thì không rõ. Nhưng những nghi ngờ có thể rất đen tối.

Người đàn ông đó tên là Andrew. Vào thời điểm đó, ông mang tước hiệu Công tước xứ York. Con trai yêu của Nữ hoàng Elizabeth II và từng là người thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Anh. Có lẽ bức ảnh được chụp tại một trong những dinh thự của Jeffrey Epstein, một nhà tài chính và kẻ ấu dâm. Không loại trừ khả năng chính chủ nhà đã chụp.

Mối quan hệ thân thiết giữa thành viên hoàng gia và nhân vật tai tiếng này được biết đến từ lâu. Các hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ công bố tiết lộ những chi tiết bẩn thỉu mới. Và những bức ảnh khó coi, đó còn chưa phải là điều tệ nhất đối với Andrew được tìm thấy trong các tài liệu. Bên cạnh nhiều ám chỉ quý tộc này nhiều lần sử dụng dịch vụ tình dục của các cô gái (kể cả từ Nga) do Epstein cung cấp, các thư từ trao đổi vạch trần lời nói dối của Andrew về vụ án ầm ĩ từ lâu.

Không thừa nhận, nhưng trả tiền

Vị cựu công tước từng là một trong những bị đơn trong các vụ kiện do Virginia Giuffre (nhũ danh Roberts), một nữ nhân viên massage, đệ trình. Cô tuyên bố Epstein ép buộc cô quan hệ tình dục, sau đó buộc cô cung cấp dịch vụ tục tĩu cho các nhân vật quan trọng khác, những luật sư, nhà tài chính, học giả nổi bật.

Vào những năm 2010, một bức ảnh Andrew ôm eo Virginia xuất hiện trên báo chí. Ông công khai phủ nhận tất cả. Khẳng định chưa từng gặp Roberts-Giuffre. Ông nói bức ảnh có thể là giả. Tuy nhiên, vào năm 2022, ông từng trả cho Giuffre hàng triệu bảng Anh (số tiền cụ thể không được tiết lộ) để dàn xếp vụ kiện mà không thừa nhận tội lỗi.

Trong các hồ sơ mới, người ta tìm thấy một bức thư từ đồng phạm của Epstein là Ghislaine Maxwell, người sau này bị kết án 20 năm tù vì tội buôn người. Trong thông điệp, cô xác nhận tính xác thực của bức ảnh và cung cấp chi tiết: sự việc xảy ra vào năm 2001 tại London. Virginia lúc đó chưa đủ 18 tuổi. Theo lời nạn nhân, công tước biết cô chưa thành niên trước khi quan hệ thân mật với cô.

Số phận của chính Virginia rất bi thảm. Cô từng bị xâm hại tình dục từ thời thơ ấu. Sau đó, cô bị Maxwell tuyển mộ. Sau khi trốn thoát khỏi cảnh nô lệ tình dục, cô gái phát động cuộc chiến chống lại Epstein, thành lập tổ chức hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại. Phần lớn vụ án mới được xây dựng dựa trên lời khai của cô. Như đã biết, nhà tài chính không sống được đến ngày xét xử: năm 2019 ông ta tự sát.

Chấn thương tâm lý, rõ ràng, không trôi qua mà không để lại dấu vết cho Virginia. Những năm gần đây, mọi thứ đều đi xuống: cuộc hôn nhân tan vỡ, bắt đầu vụ kiện với chồng cũ vì quyền nuôi con. Tháng 4/2025, cô qua đời, được cho là theo ý muốn của chính mình.

Giờ đây, hình phạt cũng ập đến với một trong những kẻ có thể là thủ phạm gây ra đau khổ cho cô. Tuy nhiên, các biện pháp tác động lên nghi phạm tiềm năng này có thể bị một số người coi là trò đùa giễu cợt các nạn nhân của ông ta.

"Giống như bị đày đến Siberia"

Ngay từ mùa thu, Vua Charles III tước bỏ mọi tước hiệu của em trai. Giờ đây ông chỉ đơn giản là Andrew Mountbatten-Windsor. Và sau khi hồ sơ Epstein mới được công bố, cựu công tước rời khỏi dinh thự xa hoa Royal Lodge của mình, một cung điện 30 phòng từ thế kỷ 19 ở Công viên Great Windsor, Berkshire. Kẻ "bất hạnh" bị "lưu đày" đến biệt thự hẻo lánh Wood Farm ở rìa khu đất hoàng gia Sandringham. Ngôi nhà chỉ có 5 phòng ngủ.

"Sandringham là cung điện bị cô lập nhất trong số các cung điện của gia đình hoàng gia ở Anh, và Wood Farm là góc hẻo lánh nhất của khu đất Sandringham. Giống như bị đày đến Siberia vậy", Daily Mail dẫn lời một cư dân địa phương.

Theo truyền thông, tại nơi ở mới, vị ẩn sĩ quý tộc này sẽ có thể "cưỡi ngựa, đi bộ đường dài và ngắm các loài chim quý hiếm xa khỏi ánh mắt công chúng". Gia đình hoàng gia sẽ tiếp tục tài trợ cho ông. Ngoài ra, Andrew vẫn nằm trong danh sách kế vị ngai vàng, ở vị trí thứ tám.

Trong gia đình hoàng gia, chỉ có con trai út của Elizabeth II, Công tước xứ Edinburgh Edward, lên tiếng công khai bình luận.

"Tôi nghĩ điều rất quan trọng là phải luôn nhớ đến các nạn nhân, và ai là nạn nhân trong toàn bộ tình huống này? Có rất nhiều", ông nói.

Như các tờ báo lá cải viết, các anh em thù địch từ thời thơ ấu: Edward luôn bị đối xử tệ. Giờ ông trả thù "bạo chúa".

Chế độ quân chủ lâm nguy?

Vụ việc của Andrew tiếp tục một loạt các vụ bê bối ầm ĩ liên quan đến gia đình hoàng gia kể từ sau cái chết kỳ lạ của Công nương Diana. Trong cái chết của bà, người ta nghi ngờ chồng bà, quốc vương hiện tại. Tuy nhiên, lý thuyết này được xếp vào loại âm mưu.

Công chúng vẫn không có bằng chứng trực tiếp cho thấy các thành viên hoàng gia phạm tội hình sự như giết người, hiếp dâm hoặc cưỡng dâm trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, giờ đây biết chắc chắn: những người thuộc tầng lớp thượng lưu nói dối về quá khứ và che giấu những bí mật khó coi.

Trong các bình luận về tin tức trên mạng, người dùng chỉ trích chính thể chế quân chủ như một sự lỗi thời "thời trung cổ". Nhưng theo các chuyên gia, hiện chưa có mối đe dọa nào đối với vương miện Anh.

"Danh tiếng của gia đình hoàng gia chắc chắn bị tổn hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, không thể nói người dãn Anh bình thường chống lại thể chế này. Phong trào cộng hòa chỉ có khoảng 30 nghìn người trên cả nước. Chắc chắn, Charles III bị mất uy tín vì câu chuyện với Diana, và Hoàng tử Andrew, vì mối liên hệ với Epstein. Nhưng người thừa kế ngai vàng Thái tử William và phu nhân của ông rất được ưa chuộng. Và khi ông lên ngôi, điều đó có thể ổn định tình hình", Elena Ananyeva, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Anh thuộc Viện Châu Âu của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, cho biết.

Tuy nhiên, hồ sơ Epstein gây tổn hại cho đảng cầm quyền còn mạnh hơn nhiều so với với gia đình hoàng gia.

Vị thủ tướng đang run rẩy

Trung tâm của sự chú ý là thành viên Thượng viện Peter Mandelson. Từ các thư từ, người ta biết được khi còn là Bộ trưởng phụ trách Doanh nhân (2008-2009), ông chuyển thông tin mật cho Epstein, nhờ đó ông ta có thể kiếm được hàng triệu trên thị trường tài chính. Mandelson rời Thượng viện. Cảnh sát được giao nhiệm vụ bắt đầu điều tra.

Kết quả của vụ bê bối, Thủ tướng Keir Starmer rơi vào tình thế cực kỳ khó khăn.

"Chính ông bổ nhiệm Mandelson làm đại sứ sau khi Trump lên nắm quyền. Khi vào tháng 9, dữ liệu đầu tiên về mối liên hệ của lãnh chúa với Epstein bị rò rỉ, vị đại sứ phải triệu hồi khẩn cấp ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Mỹ", Ananyeva giải thích. "Giờ thì rõ ràng đây không chỉ đơn thuần là sự không trong sạch về đạo đức, mà là bán bí mật nhà nước. Thực chất là tội phản quốc. Câu hỏi đặt ra cho thủ tướng: lẽ nào ông không biết gì sao?"

Bản thân Starmer đang cố gắng biện minh. Phát biểu trước quốc hội hôm thứ Năm, ông lên tiếng xin lỗi vì bị Mandelson lừa.

"Lúc đó tôi không có cơ sở để tin đó là sự dối trá", ông Starmer nói.

Đồng thời, thủ tướng thừa nhận: ông biết lãnh chúa vẫn tiếp tục thân thiết với Epstein ngay cả sau khi nhà tài chính bị kết án tội ấu dâm. Các quan sát viên lưu ý: trong khi phát biểu, tay ông run rẩy.

Theo lời bà Ananyeva, bản thân ông Starmer bị lưỡi kiếm Damocles của cuộc bầu cử tháng Năm đe dọa: tỷ lệ ủng hộ của ông cực thấp, và trong đảng người ta cho rằng đã đến lúc thay lãnh đạo.

Ngoài ra, sự kiện này trở thành món quà cho cánh hữu.

"Đảng Bảo thủ tự làm mất uy tín của mình, và giờ đây cả đảng Lao động cũng khủng hoảng không chỉ vì chính sách thất bại, mà còn vì bê bối tham nhũng. Trong bối cảnh này, Nigel Farage cùng với đảng 'Cải cách Vương quốc Anh' của ông ấy trông có vẻ lợi thế", chuyên gia nhận định.

Tuy nhiên, bà nói thêm, đảng Lao động có lợi thế lớn trong quốc hội và rất có thể sẽ không bổ nhiệm bầu cử sớm, mà thay vào đó sẽ thay lãnh đạo, như đảng Bảo thủ làm trước đây. Điều này sẽ cho phép họ giữ quyền lực.

Và như vậy, hệ thống sẽ lại đứng vững. Ngay cả khi phải hy sinh một vài nhân vật.