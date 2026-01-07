Thông tin mới nhất về đợt rét buốt đang bao phủ miền Bắc và miền Trung

Rét buốt sâu vào ban đêm, ban ngày trời nắng

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho biết miền Bắc đang bị ảnh hưởng bởi đợt rét đậm, rét hại diện rộng của mùa Đông 2025-2026.

Theo ông Hưởng, chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh với trường dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ ngày 5/1 nhiệt độ ở miền Bắc giảm mạnh, trời rét, trong đêm qua và sáng nay nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc nhiệt độ giảm sâu.

Theo đó, ở vùng núi, trung du phía Bắc nhiệt độ giảm còn 7-9 độ C, khu vực đồng bằng ven biển nhiệt độ thấp nhất sáng nay giảm còn 9-11 độ C, trời rét buốt.

Bên cạnh đó, một số nơi có nhiệt độ thấp hơn như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,7 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 2,8 độ C; Sapa (Lào Cai) 4,1 độ C; Đồng Văn (Tuyên Quang) 5,4 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ sáng nay phổ biến dưới 10 độ C, tại Ba Vì 8 độ C; Sơn Tây 9,4 độ C; Láng 12 độ C; Hoài Đức 9,7 độ C; Hà Đông 9 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (7/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Nam Trung Bộ. Ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào; nhiệt độ giảm từ 3-6 độ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Dự báo đêm 7/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3- 4. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác.

Miền Bắc và miền Trung tiếp tục chìm trong rét buốt.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến Tp. Đà Nẵng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8-11 độ, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11-13 độ; khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng 14-17 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11 độ.

Ông Hưởng nhận định ngày 7-10/1, ở các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu sự chi phối của khối không khí lạnh mạnh, tuy nhiên trên các tầng khí quyển tại độ cao 1.500-5.000m là trường gió phân kỳ (gió Tây Bắc).

Vì thế ở các tỉnh miền Bắc khoảng thời gian này chuyển sang trạng thái ít hoặc quang mây, phát xạ nhiệt gia tăng khiến nền nhiệt đêm và sáng ở các tỉnh miền Bắc giảm mạnh, theo vị chuyên gia.

Ông Hưởng dự báo khoảng thời gian trên, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ khoảng 7-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C, vùng đồng bằng 8-12 độ C.

"Sáng trời rét buốt nhưng trưa và chiều nắng lên, trời ấm hơn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh miền Bắc ngày 7-10/1 có thể tăng lên ngưỡng 18-21 độ C, tuy nhiên chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn", ông Hưởng nhận định.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Nhận định thời tiết từ đêm 8/1 đến ngày 16/1, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp diễn chuỗi ngày rét khô, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ xu hướng tăng nhẹ chấm dứt đợt rét đậm diện rộng nhưng trời vẫn rét, vùng núi và trung du Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ nguy cơ xảy ra băng giá và sương muối.

Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong đó, đêm 8-11/1 và từ 14-16/1 mưa vài nơi.

Trong 10 ngày tới, các khu vực khác trên cả nước tiếp diễn chuỗi ngày mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu vào đêm, ban ngày trời nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cơ ảnh hưởng tới đời sống và sản xuất của người dân.

Theo thống kê, đợt rét này muộn hơn khoảng 10 ngày so với trung bình hàng năm (trung bình hàng năm rét đậm, rét hại thường xảy ra vào nửa cuối của tháng 12).

Ông Hưởng dự báo nền nhiệt độ trung bình trong tháng 1/2026 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Sau đợt rét này, nhiều khả năng cho đến cuối tháng 1 sẽ là một thời kỳ ấm lên, với nền nhiệt độ trung bình có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện nhưng tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trung du phía Bắc nhưng thời gian không kéo dài.