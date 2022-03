Dịch COVID-19 tại Hà Nội 7 ngày qua: Thêm hơn 218 nghìn ca, ca tử vong giảm

Thứ Hai, ngày 14/03/2022 07:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Số ca mắc COIVD-19 tại Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn tăng lên nhanh chóng so với các tuần liền kề trước đó.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 08:33 14/03/2022 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +166.953 6.062.508 41.350 95 1 Hà Nội +29.269 808.586 1.164 12 2 TP.HCM +2.257 568.772 20.308 2 3 Nghệ An +10.243 216.172 119 0 4 Đắk Lắk +7.569 72.045 122 4 5 Phú Thọ +6.534 176.082 58 4 6 Bắc Ninh +6.417 225.208 121 1 7 Lạng Sơn +4.816 73.775 52 0 8 Hưng Yên +4.599 129.537 5 0 9 Sơn La +4.538 81.198 0 0 10 Hải Dương +4.406 125.662 93 3 11 Hòa Bình +4.337 121.780 93 0 12 Lào Cai +3.921 64.573 28 1 13 Tuyên Quang +3.696 64.594 10 1 14 Nam Định +3.379 155.164 123 4 15 Điện Biên +3.320 40.979 10 0 16 Quảng Bình +3.271 54.117 56 0 17 Bến Tre +3.059 59.579 428 2 18 Quảng Ninh +2.990 170.260 65 5 19 Vĩnh Phúc +2.987 159.672 19 0 20 Cà Mau +2.972 94.642 309 3 21 Bắc Giang +2.853 153.509 71 4 22 Bình Dương +2.851 339.104 3.413 1 23 Quảng Trị +2.793 38.912 28 0 24 Thái Bình +2.781 89.272 17 0 25 Thái Nguyên +2.738 112.920 85 1 26 Bình Định +2.424 84.130 247 5 27 Ninh Bình +2.379 63.987 76 1 28 Hà Nam +2.317 41.614 48 2 29 Yên Bái +2.281 51.898 9 0 30 Bình Phước +2.273 84.756 202 0 31 Cao Bằng +2.259 39.797 25 0 32 Lai Châu +2.148 30.529 0 0 33 Hà Giang +1.911 65.109 66 0 34 Lâm Đồng +1.877 44.288 103 0 35 Hải Phòng +1.593 100.174 132 1 36 Đắk Nông +1.578 29.348 42 1 37 Bắc Kạn +1.394 16.443 8 0 38 Phú Yên +1.378 31.698 103 1 39 Đà Nẵng +1.338 78.485 305 5 40 Vĩnh Long +1.285 63.081 796 3 41 Thanh Hóa +1.210 87.674 89 1 42 Khánh Hòa +1.188 99.803 330 0 43 Tây Ninh +1.078 101.842 847 0 44 Bà Rịa - Vũng Tàu +1.059 52.783 470 2 45 Trà Vinh +1.047 45.816 252 0 46 Hà Tĩnh +896 25.217 22 0 47 Bình Thuận +855 40.026 443 1 48 Quảng Ngãi +509 26.160 106 0 49 Kon Tum +401 11.071 0 0 50 Quảng Nam +332 37.704 104 11 51 Bạc Liêu +314 40.810 403 1 52 Đồng Nai +170 103.801 1.799 2 53 Long An +168 44.388 991 0 54 Cần Thơ +133 47.125 923 2 55 Thừa Thiên Huế +129 31.426 171 0 56 An Giang +123 36.362 1.340 2 57 Kiên Giang +111 35.956 919 3 58 Đồng Tháp +70 48.588 1.020 1 59 Sóc Trăng +41 33.248 594 0 60 Hậu Giang +40 16.617 208 2 61 Tiền Giang +27 35.352 1.238 0 62 Ninh Thuận +21 7.630 56 0 63 Gia Lai 0 31.658 66 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 14/03/2022 Số mũi đã tiêm toàn quốc 200.368.920 Số mũi tiêm hôm qua 189.673

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua từ 7-13/3, Hà Nội tiếp tục là địa phương đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Hà Nội liên tục lập đỉnh với tổng số 218.350 ca mắc trong tuần, tăng 82.416 ca (gấp 1,6 lần) so với một tuần trước đó (28/2-6/3), tăng 157.594 ca (gấp 3,6 lần) so với tuần 21-27/2, tăng 188.570 ca (gấp 7,3 lần) so với tuần 14-20/2.

Tuy số ca nhiễm trong tuần tăng cao kỷ lục nhưng số ca tử vong tại Hà Nội lại có xu hướng giảm. Theo số liệu của Bộ Y tế công bố, trong tuần, Hà Nội ghi nhận 73 ca tử vong do COVID-19, giảm 47 ca so với tuần 28/2-6/3, giảm 77 ca so với tuần 21-27/2, giảm 8 ca so với tuần 14-20/2.

Sở Y tế Hà Nội cho hay, các trường hợp nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng tại TP chiếm 80% (93/109 mẫu) tổng số mẫu bệnh phẩm của các ca dương tính được giải trình tự gen ngẫu nhiên từ 4/12/2021 đến 1/3/2022, trong đó phần lớn là biến thể phụ BA.2 (86/93 mẫu).

Như vậy, bước đầu cho thấy chủng Omicron đã là chủng lưu hành chính tại Hà Nội. Dự báo, số ca mắc tại TP sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do khả năng lây nhiễm cao của biến chủng này.

