Làng chài Xuân Thạnh tan hoang sau bão số 13

Sáng 7-11, sau khi cơn bão số 13 quét qua, những căn nhà ở làng chài Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai đã bị gió lớn, sóng biển dâng cao đánh sập hoàn toàn. Một ngôi làng nhỏ ven biển gần như bị "xoá sổ".

Theo ghi nhận, hàng chục căn nhà ở bãi trước biển Xuân Thạnh đã bị sóng biển đánh bể nát, hư hại nghiêm trọng trong đêm 6-11 và rạng sáng 7-11.

Đêm qua, biển động mạnh, nước biển dâng cao trên 10 m. Sóng lớn xô vào nhiều căn nhà ở xa biển đến 50 m.

Các nhà dân gần biển bị sóng đánh xói lở, bể tường, vùi sập và cuốn đi nhiều tài sản giá trị ra biển.

Cả làng chài hàng chục căn nhà hư hại nghiêm trọng tạo nên khung cảnh gây bàng hoàng cho người dân nơi đây.

Người dân cho hay, sóng biển dâng cao do cơn bão số 13 đã dội liên tục vào các nhà dân hướng về phía mặt biển. Hậu quả, ngay trong đêm, hàng loạt nhà dân bị sóng biển đánh hư hại. Một số nhà bị hư hoàn toàn.

Đứng trên bãi biển, người dân làng chài Xuân Thạnh liên tục thốt lên hai chữ "trời ơi” khi nói về những gì xảy ra đêm qua. Chỉ trong một đêm, hàng trăm con người bị mất nhà, đối mặt với cảnh khó khăn chồng chất.

Một dãy hàng chục căn nhà hướng về phía biển bị xóa sổ chỉ trong một đêm.

Người dân cho hay, trước bão số 13, họ được di dời đến nơi tránh trú an toàn. Tuy nhiên, khi trở về, họ bàng hoàng nhìn nhà của mình bị xóa sổ.

Người dân bới tìm các tài sản có giá trị còn sót lại sau cơn bão.