Hồ 1,7 triệu mét khối nước nguy cơ vỡ đập, khẩn cấp di dời dân trong đêm

Hiện tại, lực lượng chức năng đã di dời được 60 trên tổng số gần 100 hộ dân vùng hạ lưu hồ Cay An, thuộc thôn Chan Rang Hao và Tou Neh, xã Tà Năng tới nơi an toàn. Những hộ dân còn lại đang được khẩn trương di dời, công việc phải hoàn tất trong thời gian nhanh nhất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười kiểm tra hiện trường trong đêm.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 13, những ngày qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa lớn kéo dài. Nước từ thượng nguồn sông, suối đổ về các hồ nước, đạt ngưỡng cao trình, buộc các hồ thủy lợi, thủy điện phải xả nước điều tiết.

Vết nứt ở vai đập chính của hồ Cay An.

Hồ Cay An được đưa vào sử dụng năm 2007, dung tích khoảng 1,7 triệu mét khối nước. Sau cơn bão số 11, vai trái đập chính của hồ nước này xuất hiện các mảng trượt cục bộ với diện tích 60m2. Vị trí này hình thành vết nứt dài 8m, sâu hơn 1m, rộng hơn 20cm, có nước ngầm thấm qua chân đập. Ngoài ra, hai vị trí khác của đập chính cũng xuất hiện tình trạng thấm nước, rò rỉ nước thành dòng.

Cơ quan chức năng dùng bạt phủ kín khu vực xảy ra sự cố ngăn không cho nước mưa chảy vào.

Tình trạng này ngày càng diễn biến xấu đi, nhất là khi thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước mưa chảy xuống các vết nứt. Lượng nước về hồ tăng mạnh càng áp lực lên khu vực xảy ra sự cố.

Để ứng phó với trượt nứt đập chính hồ Cay An, UBND xã Tà Năng đã triển khai một số biện pháp nhằm gia cố vị trí nứt, sạt trượt; sử dụng bạt phủ kín toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn, không cho nước mưa chảy xuống, làm trầm trọng thêm các vết nứt.

Những ngày qua, chính quyền địa phương túc trực, giám sát mức độ nguy hiểm của sự cố để có biện pháp chủ động ứng phó.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, vị trí xảy ra sự cố đang diễn biến xấu đi nhanh chóng, nguy cơ xảy ra vỡ đập hồ Cay An rất cao.

Trong đêm, toàn bộ lực lượng đã được huy động, sẵn sàng ứng phó với sự cố.

Trong đêm, đồng chí Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã tới kiểm tra hiện trường sự cố ở đập hồ Cay An. Làm việc với chính quyền địa phương, người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương di dời người và tài sản của nhân dân tới nơi an toàn; chuẩn bị chu đáo nhân lực, vật lực, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo kịp thời tiếp cận, ứng cứu khi xảy ra sự cố…