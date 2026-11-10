Đất đá vùi lấp đường, bảng hiệu đổ sập ở miền Trung

Mưa lớn kéo dài hai ngày gây sạt lở nghiêm trọng quốc lộ 9C qua khu vực xã Kim Ngân, Quảng Trị, sáng 10/11. Hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương sạt trượt xuống phủ kín khiến tuyến đường ách tắc, xe không thể đi qua.

Cũng trong sáng nay, mưa lớn, gió giật cấp 7-8 đã thổi tung nhiều tấm tôn và quảng cáo một dự án bất động sản trên đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải, TP Đà Nẵng.

Đoạn trước Công viên APEC, nhiều cây xanh bị nghiêng, đổ. Công nhân công ty cây xanh đã cắt gọn nhiều cây lớn ngã đổ, đồng thời tỉa bớt những tán cây ở khu vực đón nhiều gió để hạn chế cây đổ.

Gió mạnh từ tối 9/11 quật ngã đổ nhiều bảng điện tử, khu vực trang trí tiểu cảnh trên phố đi bộ. Sáng nay, Đà Nẵng còn mưa nhẹ, nhiều du khách quốc tế mặc áo mưa dạo chơi giữa những khu vực đang được thu dọn và chỉnh trang cây xanh hư hỏng.

Tối qua, tại trung tâm thành phố Đà Nẵng có mưa lớn và gió giật từng cơn, khiến nhiều người cảm nhận "như có bão".

Sau nhiều đợt quần thảo, gió lớn đã làm nhiều cây xanh đô thị bị bật gốc, trong đó nhiều cây đổ đè trúng xe đang đậu đỗ. Trong ảnh là cây đổ trên đường Nguyễn Văn Linh nối từ sân bay về cầu Rồng. Ảnh: Huy Linh

Tại Huế, nước lũ kéo theo bùn đất tràn qua tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Lưới 2 và A Lưới 3 gây khó khăn cho phương tiện đi lại.

Nằm dưới chân núi Bạch Mã, nhiều khu dân cư ở hạ lưu sông Truồi, xã Lộc An, đang bị nước lũ bao vây. Trước dự báo mưa lớn tiếp diễn, các hồ thủy điện Hương Điền, Bình Điền và hồ Tả Trạch đã tăng lưu lượng xả nước về hạ du.

Mố cầu Bái Sim trên đường Nghi Sơn - Bãi Trành, xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa bị sập, mặt đường nứt gãy, giao thông qua khu vực tê liệt hôm 9/11 sau mưa lớn.

Sáng nay, mưa lớn tiếp tục bao trùm nhiều tỉnh, thành miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao.

Ngoài đất liền, mưa gió cũng ảnh hưởng các tàu thuyền qua vùng biển miền Trung. Tàu hàng VTA NEPTUNE bị sóng đánh trôi neo, mắc cạn gần khu nghỉ dưỡng Laguna, xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế, vào tối 9/11.

Tàu mang quốc tịch Việt Nam, dài 150,5 m, trọng tải 23.620 tấn, không chở hàng, có 20 thuyền viên. Tàu đang thả hai neo, nghiêng trái khoảng 2 độ. Khu vực có gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Lực lượng chức năng đang theo dõi, phối hợp xử lý.

Tại Quảng Ngãi, tàu hàng Panama dài 124 m, chở hơn 80 tấn dầu cùng 14 thuyền viên, mắc cạn cách bờ biển Sa Huỳnh khoảng 150 m sáng 10/11. Toàn bộ thuyền viên an toàn, chưa phát hiện dấu hiệu tràn dầu. Ảnh: Hải Tiến

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 10 đến 11/11, khu vực TP Huế, Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đăk Lăk mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 500 mm. Mưa có thể vượt 100 mm trong 3 giờ, gây nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Tàu của ngư dân neo ở Hòn Khói, phường Đông Ninh Hòa, Khánh Hòa, bị sóng lớn đánh chìm, được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hải, kéo vào bờ.