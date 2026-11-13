Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ ra ‘tối hậu thư’ với Mexico

Các xe đầu kéo xếp hàng tại cửa khẩu Otay Mesa ở biên giới Mỹ - Mexico. (Ảnh: Bloomberg)

Ông Trump không nêu rõ thời hạn cụ thể Mexico phải hành động, cũng chưa rõ ông có thể dựa vào cơ sở pháp lý nào để tăng gấp đôi thuế nhập khẩu. Đầu năm nay, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết hạn chế quyền áp thuế của tổng thống.

Sau tuyên bố của ông Trump, đồng peso của Mexico giảm giá xuống mức thấp nhất trong phiên giao dịch mới nhất. Bộ Ngoại giao và Bộ Kinh tế Mexico chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận.

Theo Reuters, một nhóm nhỏ người di cư đang di chuyển qua lãnh thổ Mexico sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Tuy nhiên, trong bài đăng của mình, ông Trump khẳng định rằng những "đoàn người di cư khổng lồ" đang dần hình thành.

Trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, Tổng thống Trump nhiều lần nhấn mạnh thành tích của ông trong việc giảm số người vượt biên trái phép, nhằm vận động cử tri. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa vẫn thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử.

Bất chấp kết quả bất lợi, ông Trump phát tín hiệu sẽ tiếp tục duy trì chính sách nhập cư cứng rắn khi bổ nhiệm ông Stephen Miller, người đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng các chính sách hạn chế nhập cư của ông, làm Chánh Văn phòng Nhà Trắng.

Ông Trump nhiều lần dùng cách đe dọa áp thuế với các đối tác thương mại nhằm gây sức ép trong đàm phán. Một số biện pháp đã được thực hiện, trong khi những biện pháp khác bị hoãn hoặc không được triển khai.

Chính quyền Mỹ đang đàm phán với Mexico sau khi ông Trump từ chối gia hạn Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) vào mùa hè năm nay.

Đây là thỏa thuận thương mại do chính ông Trump thúc đẩy trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, nhưng gần đây ông lại cho rằng hiệp định này không còn cần thiết.

Theo một số nguồn tin, Washington và Mexico City từng đạt được tiến triển đáng kể hướng tới một thỏa thuận vào đầu mùa thu. Tuy nhiên, quá trình đàm phán sau đó rơi vào bế tắc, do bất đồng về thuế với thép và nhôm.

Cũng theo các nguồn tin, tiến trình đàm phán chững lại sau khi Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tìm cách tiếp quản công việc này, và phản đối yêu cầu giảm thuế với kim loại của phía Mexico vào tháng 10.