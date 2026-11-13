'Cậu Tuấn Cửa Ông' khai: Tưởng TikTok là nơi thích nói gì cũng được

Ông Nguyễn Văn Tuấn, 55 tuổi, trú phường Cửa Ông, vừa bị Công an thành phố Quảng Ninh bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ông Tuấn được biết đến trên mạng xã hội với tên gọi "Cậu Tuấn Cửa Ông", thường livestream xem tử vi, luận giải vận hạn cho người khác.

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai từng tự xem bói cho bản thân và thấy mình "không đi tù". Ông cũng cho rằng TikTok là nơi có thể thích nói gì thì nói.

Từ thợ mỏ thành TikToker xem tử vi

Theo điều tra, ông Tuấn từng làm thợ mỏ trước khi chuyển sang xem tử vi, tướng số. Gần đây, ông lập và sử dụng các tài khoản "Cậu Tuấn Cửa Ông", "Cậu Tuấn Tử Vi Quảng Ninh"... có hàng nghìn người theo dõi, thường xuyên livestream và đăng tải video xem bói. Nhiều video thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Cảnh sát cáo buộc ông Tuấn khai thác thông tin cá nhân của người xem để đưa ra những phán đoán thiếu căn cứ khoa học về quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong các video nói về những vụ việc nghiêm trọng có thật, ông quy kết nguyên nhân cho việc người trong cuộc "phạm sao, phạm số hoặc bị thần thánh trừng phạt".

Ông còn đưa ra những lời phán như "số phải chết", "số phải cô độc", rồi khẳng định người gặp vận hạn phải dâng lễ để ông cúng giải hạn, đổi cung số mới có thể hóa giải. Một số người xem hoang mang, lo sợ, chủ động đề nghị được làm lễ với chi phí từ vài triệu đến vài chục triệu đồng mỗi lần.

Ông Tuấn nghe lệnh bắt, khởi tố của cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Lấy chuyện 'giang hồ mạng' bị bắt để câu view

Theo công an, gần đây ông Tuấn còn khai thác những vụ việc gây chú ý trong xã hội, trong đó có các vụ "giang hồ mạng" bị bắt, để sản xuất video thu hút lượt xem. Các nội dung này kéo theo nhiều bình luận xúc phạm, lăng mạ những cá nhân có thật được nhắc đến.

Cơ quan điều tra cho rằng hoạt động của ông Tuấn đã xâm phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều người, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự. Hai con trai của ông là Nguyễn Duy Lương và Nguyễn Hùng Cường cũng bị xác định có tham gia các hoạt động liên quan.

Khám xét nơi ở của ông Tuấn, cảnh sát thu nhiều điện thoại, thiết bị điện tử, 22 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 31 tỷ đồng và 10 khẩu súng tự chế.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.